Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Selon le média RMC Sport, le Paris Saint-Germain suivrait l'attaquant brésilien Matheus Cunha, passé l'hiver dernier du RB Leipzig au Hertha Berlin contre un chèque de 18 millions d'euros. A 21 ans, il intéresse également l'Inter Milan, d'après Sky Italia.

Le futur directeur général du football de l'Olympique de Marseille devrait être Pablo Longoria, un Espagnol précédemment à Valence, annonçaient de nombreux médias samedi. Le club français est dans la dernière ligne droite des négociations avec Longoria et devrait officialiser dans les prochains jours l'arrivée de son nouveau dirigeant. A 33 ans, l'Espagnol a déjà travaillé comme recruteur à Newcastle (Angleterre), Huelva (Espagne) et en Italie, à Sassuolo, l'Atalanta Bergame et surtout la Juventus Turin, où il a été directeur du recrutement de 2015 à 2018. Au Valence CF, il a été directeur sportif de février 2018 à septembre 2019.

Sandro Wagner, 32 ans, a rompu son contrat avec le Tianjin Teda alors que le championnat chinois de football recommence samedi après une longue pause forcée en raison du coronavirus. L'attaquant allemand a indiqué quitter le club "pour des raisons familiales". Wagner est arrivé en Chine en janvier 2019 en provenance du Bayern Munich. Avec le Tianjin Teda, il aura compilé 12 buts et 2 assists en l'espace de 26 matches. L'ancien international allemand (8 sélections, 5 buts) avait auparavant évolué, entre autres, à Hoffenheim, au Hertha Berlin ou encore au Werder Brême.

L'Union Berlin a annoncé samedi le prêt d'une saison, avec option d'achat, de l'international japonais Keita Endo. Le milieu de terrain offensif de 22 ans arrive au sein du club allemand en provenance de Yokohama Marinos. Endo a disputé 139 matches pour le club japonais, compilant 16 buts et 22 assists. Il a fait ses débuts avec l'équipe nationale en décembre 2019 contre la Chine. Promue, l'Union Berlin a terminé la défunte saison de Bundesliga à la 10e place.

Le directeur du football des Girondins de Bordeaux, l'Espagnol Eduardo Macia, a été démis de ses fonctions vendredi par la direction du club, selon une note interne que l'AFP s'est procurée. Macia, 46 ans, ancien joueur puis recruteur à Valence, passé par la suite par Liverpool, l'Olympiakos, la Fiorentina, le Betis et Leicester, avait été recruté en avril 2019 par l'ancien propriétaire GACP, absorbé en décembre par le fonds d'investissements américain King Street. Par ailleurs, le directeur de la communication Nicolas Calo, arrivé au Haillan l'automne dernier, a démissionné de son poste, selon cette même note. Ces décisions interviennent huit jours après le passage réussi du club devant la DNCG, gendarme financier du foot, et l'annonce d'une cure d'austérité imposée par l'actionnaire unique King Street.

Le club américain d'Atlanta United et son entraîneur néerlandais Frank de Boer se sont séparés d'un commun accord après l'élimination de la franchise d'Atlanta en phase de poules du tournoi de la Ligue nord-américaine de football (MLS). Atlanta United a terminé quatrième et dernier de son groupe avec trois défaites en trois matches sur le score identique de 1-0, à huis clos à Orlando (Floride). La formation de l'ancien entraîneur défenseur de l'Ajax Amsterdam et du FC Barcelone a été la seule à ne pas marquer le moindre but dans ce tournoi, et la deuxième avec l'Inter Miami à avoir perdu ses trois rencontres. Atlanta s'est également séparé de deux entraîneurs assistants et d'un analyste vidéo. Dans l'attente de la venue d'un nouveau coach, un entraîneur intérimaire sera prochainement nommé. Agé de 50 ans, Frank de Boer, entraîneur-adjoint de l'équipe des Pays-Bas finaliste du Mondial-2010 en Afrique du Sud, avait rejoint Atlanta en décembre 2018 en remplacement de Gerardo Martino, parti diriger l'équipe nationale du Mexique après avoir mené Atlanta United au titre de champion MLS.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Diego Lopez est le nouveau directeur sportif de Mouscron, a indiqué l'Excel vendredi. L'Espagnol, âgé de 30 ans, était depuis trois ans membre de la cellule de recrutement de Lille. Mouscron a été racheté la semaine dernière par l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez, le propriétaire de Lille. Ancien journaliste radio en Espagne, Diego Lopez avait intégré la cellule scouting du LOSC il y a trois ans, dirigée par le Portugais Luis Campos, ancien collaborateur de José Mourinho au Real Madrid.

Nill De Pauw s'est engagé pour deux ans avec option à l'Antwerp, a annoncé le Great Old vendredi. Le milieu offensif de 30 ans vient d'Atromitos, en Grèce, où il était arrivé en fin de contrat. A l'Antwerp, De Pauw retrouvera Ivan Leko, le coach des Anversois, qu'il avait connu comme joueur à Lokeren. Nill De Pauw a joué 218 matches avec Lokeren de 2008 à 2015. Avec les Waaslandiens, il a remporté la Coupe de Belgique à deux reprises (2012 et 2014) et a disputé deux campagnes européennes. De Pauw avait quitté Lokeren pour l'EA Guingamp en 2015. Après deux ans en France, il revenait en Belgique en 2017 en signant à Zulte Waregem, qu'il quittait en 2019 pour une nouvelle aventure à l'étranger, à Rizespor en Turquie. Libéré de son contrat par le club turc en janvier, il s'était engagé pour six mois avec Atromitos en janvier dernier.

Jan Van den Bergh revient au Beerschot. Le défenseur de 25 ans quitte La Gantoise pour le club anversois, où il a signé un contrat de cinq ans, a annoncé le Beerschot vendredi soir. Jan Van den Bergh a joué au Beerschot de 2016 à 2019. Il était passé à Gand il y a un an mais n'était pas parvenu à s'imposer chez les Buffalos, qui l'avaient loué à OHL en janvier dernier.