Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Les médias italiens dont le très sérieux quotidien sportif La Gazzetta dello sport, se sont enflammés ces derniers jours quant à une possible venue de Lionel Messi à l'Inter Milan. La rumeur est parti de l'hypothétique achat d'une maison dans la capitale de Lombardie par le père de Lionel Messi. Mais les acteurs des clubs concernés démentent tour à tour la rumeur. À commencer par le coach de l'Inter Antonio Conte qui qualifie un tel transfert de "football des fantasmes", même s'il avoue qu'"aucun fou sur cette planète ne voudrait pas de Messi sur cette planète". De son côté, le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu a répété dimanche n'avoir "aucun doute" que le capitaine de l'équipe Lionel Messi prolongerait avec le club catalan.

L'attaquant international turc du Besiktas Istanbul Burak Yilmaz, 35 ans, va s'engager avec Lille, a annoncé samedi l'entraîneur lillois Christophe Galtier. "Un accord a été trouvé avec Yilmaz. Il devrait, si tout se passe bien, venir nous rejoindre vendredi", a affirmé le technicien nordiste après la défaite (2-0) sur la pelouse du Club Bruges. Le vétéran turc, formé à Antalyaspor et passé notamment par Fenerbahce, Trabzonspor et Galatasaray, devrait signer pour deux saisons et rejoindra deux compatriotes au LOSC: le latéral droit Zeki Celik et le milieu offensif Youssouf Yazici. Pour remplacer Osimhen, Lille souhaite également recruter Jonathan David, le jeune attaquant (20 ans) canadien de la Gantoise. Mais le club belge, qui a refusé une offre lilloise de 25 millions d'euros, souhaite faire monter les enchères, a indiqué une source proche du dossier.

L'Olympique de Marseille a annoncé dimanche le recrutement de l'Espagnol Pablo Longoria, 33 ans, comme nouveau directeur général délégué chargé du football. Le jeune dirigeant, passé par Newcastle, la Juventus Turin et Valence, "supervisera l'ensemble du secteur sportif, de l'équipe première au centre de formation", tout en étant en charge du recrutement. L'OM boucle ainsi la réorganisation de son organigramme initiée par le président Jacques-Henri Eyraud après le départ, en mai, du précédent directeur sportif Andoni Zubizarreta. Ce chasseur de talents est connu en Espagne pour avoir fait partie du trio qui a fait renaître sur la scène européenne le Valence CF, où il a été directeur sportif entre février 2018 et septembre 2019.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Antoine Colassin est désormais lié au Sporting d'Anderlecht jusqu'en juin 2025, a annoncé le RSCA dimanche. Le jeune attaquant, 19 ans, avait marqué les esprits la saison dernière en inscrivant un but contre le Club de Bruges lors de ses débuts avec l'équipe première bruxelloise. Formé au RSCA, Colassin est également passé par les différentes équipes nationales belges d'âge (U15, U16, U17 et U19). La saison dernière, il a disputé 4 rencontres avec le RSCA, parvenant à marquer à trois reprises. "Je n'ai pas eu besoin de beaucoup de temps pour accepter cette prolongation du contrat. Le RSC Anderlecht n'est pas seulement le club de mon cœur, il me donne tous les moyens sur et hors du terrain pour construire encore plus ma carrière", a déclaré l'attaquant, cité sur le site de son club.