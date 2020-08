Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Le Benfica Lisbonne serait sur le point de recruter Edinson Cavani, qui vient de quitter le Paris Saint-Germain en fin de contrat. "Le président est en train de tout faire pour que cela se concrétise", a déclaré Jorge Jesus, le nouvel entraîneur du club vice-champion du Portugal, dans un entretien à la chaîne de télévision du Benfica, tout en reconnaissant que le transfert de l'attaquant de 33 ans n'était "pas facile financièrement". Il se dit que l'Uruguayen demande un contrat de trois ans assorti d'un salaire de 9 millions d'euros par an en plus d'une importante prime à la signature.

Liverpool souhaite s'attacher les services de Konstantinos Tsimikas pour apporter une doublure à Andrew Robertson, d'après plusieurs médias anglais. Le défenseur grec de 24 ans a un contrat courant jusqu'en 2022 avec l'Olympiacos, le montant du transfert devrait avoisiner les 15 millions d'euros (hors bonus).

Après respectivement 7 et 5 ans, Willian et Pedro ont confirmé dimanche sur les réseaux sociaux qu'ils ne joueront plus la saison prochaine à Chelsea. Le Brésilien de 32 ans aimerait rester à Londres. Plusieurs médias parlent d'un transfert à Arsenal, vainqueur de la FA Cup (contre Chelsea), où il peut gagner environ 150.000 livres (165.000 euros) par semaine. L'Espagnol est donné partant pour l'AS Roma par la presse anglaise.

Lille a annoncé dimanche avoir recruté le prometteur milieu anglais Angel Gomes (19 ans), qui évoluait à Manchester United et qui sera prêté pour la saison 2020-2021 au club portugais de Boavista. Le natif de Londres, qui arrive libre, s'est engagé pour cinq saisons avec le club de Ligue 1. Formé à Manchester United, Gomes a disputé six rencontres, toutes compétitions confondues, avec le club mancunien la saison dernière. International anglais U20, le milieu offensif a été sacré champion du monde U17 avec l'Angleterre en octobre 2017, quelques mois après avoir fait ses débuts en Premier League avec les Red Devils à seulement 16 ans.



L'Union Berlin a réussi un coup sur le marché des transferts en Bundesliga, vendredi, en recrutant l'attaquant allemand Max Kruse, 32 ans, également chanteur et joueur de poker, libre depuis son départ de Fenerbahçe en juin. Kruse a déjà marqué 74 buts en 250 matches de Bundesliga, lors de ses précédents séjours au Werder Brême, à Fribourg, au Borussia Mönchengladbach, à Wolfsburg et à St Pauli. L'Union a terminé 11e de la saison 2019/2020, sa première en Bundesliga, après plusieurs années de progression régulière.

Lyon a prêté à Dijon le milieu de terrain hispano-sénégalais Pape Cheikh Diop, pour une saison avec option d'achat, ont annoncé jeudi les deux clubs français. L'option d'achat, automatique en cas de maintien en Ligue 1 du DFCO, est valable jusqu'au 31 mai 2021 pour un montant de 5 millions d'euros auxquels pourront s'ajouter 1,5 M EUR de bonus ainsi qu'un intéressement de 15% sur la plus value d'une éventuel futur transfert. Agé de 22 ans, Diop, qui est éligible pour la sélection espagnole après avoir joué dix fois avec les U19 de la Roja, est arrivé à Lyon en 2017 en provenance du Celta Vigo pour un transfert de dix millions d'euros. Mais le joueur ne s'est jamais imposé à Lyon où il a participé à 29 matches toutes compétitions confondues (0 but). Il a passé la saison dernière en prêt au Celta Vigo (16 matches, 0 but).

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Julien Ngoy va continuer sa carrière à la KAS Eupen. Le club germanophone de D1A a annoncé samedi avoir recruté l'attaquant belge de 22 ans, qui a signé un contrat de deux ans. Il arrive en provenance de Stoky City, club de D2 anglaise où il évolue depuis 2013 après avoir quitté le Club de Bruges. Ngoy, 6 apparitions en Premier League avec les 'Potters', a été prêté à Walsall (2018) et aux Grashoppers de Zurich lors de la saison 2018-2019.