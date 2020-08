Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

L'ailier japonais du Real Madrid Takefusa Kubo a été prêté à Villarreal pour la saison prochaine, a annoncé son nouveau club lundi soir. Le joueur de 19 ans était déjà prêté la saison dernière à Majorque, mais les 4 buts en 36 matchs du Japonais n'ont pas empêché le club des Baléares d'être relégué en deuxième division. Formé au FC Barcelone, ce qui lui vaut d'être surnommé le "Messi japonais", Kubo a rejoint le Real Madrid en 2019 en provenance de Tokyo, sans jouer le moindre match officiel avec les Merengues jusqu'à maintenant. Villarreal, 5e de La Liga, jouera cette saison la phase de groupes de l'Europa League. Autre nom du côté des départs: Alphonse Areola, barré par Thibaut Courtois dans les buts du Real Madrid, va retourner au Paris Saint-Germain. Le club espagnol a annoncé mardi que le prêt du portier français de 27 ans était terminé. "Le club tient à remercier Areola pour son dévouement, son professionnalisme et son comportement exemplaire durant cette saison et lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle étape", a écrit le Real dans un communiqué.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Le prodige anglais Jadon Sancho ne rejoindra pas Manchester United cet été (lire l'article complet).

L'ailier argentin Nico Gaitan (32 ans) est de retour au Portugal. L'ancien joueur de Benfica, passé également par l'Atlético Madrid, vient de s'engager pour une saison (plus une en option) avec le SC Braga. Il était libre après la fin de son contrat avec Lille en juin. Gaitan a aussi évolué sous les couleurs du Chicago Fire (2019) et du club chinois du Dalian Yifang avec Yannick Carrasco.

Liverpool, champion de Premier League, a annoncé lundi son premier transfert de l'été (lire l'article complet).

L'entraîneur italien Roberto Donadoni a quitté le Shenzhen FC, a annoncé mardi le club de la Super League chinoise (CSL), après que l'ancienne gloire de l'AC Milan n'a dirigé que 14 matches pour deux victoires seulement. L'ancien milieu de terrain de Manchester United Jordi Cruyff, fils du légendaire néerlandais Johan Cruyff, figure au premier rang parmi les candidats à la succession, selon les médias chinois. L'ancien sélectionneur de l'Italie, 56 ans, et Shenzhen se sont séparés "après des négociations amicales", a déclaré le club, même si la presse locale a largement rapporté que le technicien avait été limogé.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Saint-Trond a annoncé mardi l'arrivée de David Mindombe. Le défenseur central de 19 ans évoluait la saison dernière dans les équipes de jeunes d'Oud-Heverlee Louvain. Les Canaris, qui n'ont pas précisé la durée du contrat, se sont imposés samedi contre La Gantoise (2-1) à l'occasion de la première journée de championnat de D1A. Dimanche, les troupes de Kevin Muscat accueilleront Anderlecht. Au niveau des arrivées, le gardien danois de 23 ans, Daniel Iversen a été prêté par son club de Leicester City, pour une saison, à Oud-Heverlee, a annoncé le club louvaniste néo-promu en Jupiler Pro League mardi. Ces deux dernières saisons, toujours en prêt, Daniel Iversen a défendu les buts de Oldham Athletic en League Two (D4) puis ceux de Rotherham United en League One (D3). Formé à Esbjerg, cet international danois avait rejoint l'Angleterre en janvier 2016 pour intégrer les espoirs de Leicester City. Il compte deux sélections chez les A au Danemark et 16 chez les Espoirs de son pays.

Karlo Lulic quitte définitivement Waasland-Beveren deux ans après son arrivée. Le milieu de terrain a été transféré définitivement au Slaven Belupo, où il évoluait déjà la saison dernière sur base locative. Le club croate l'a annoncé lundi sur son site officiel. Lulic, 24 ans, était arrivé en Belgique à l'été 2018 en provenance du club croate de NK Rudes, sans pouvoir vraiment s'imposer à Waasland-Beveren où il n'aura joué que 23 rencontres. Il a signé pour trois ans au Slaven Belupo, 7e du défunt championnat de D1 croate.

Le RWDM a recruté l'attaquant français Kevin Nzuzi, a annoncé le club de football promu cette saison en Proximus League (D1B). L'attaquant de 26 ans a signé un contrat pour une saison (avec une option d'une saison supplémentaire) avec le club molenbeekois. Nzuzi, qui compte une sélection avec les Espoirs de la République démocratique du Congo, a joué l'année dernière pour le Red Star FC en troisième division française (National). Il n'y a pas réussi à trouver le chemin des filets en dix-sept matchs. Le RWDM sera son premier club hors de France.