Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

La jeune pépite brésilienne du Real Madrid, Reinier (18 ans), sera prêté au Borussia Dortmund jusqu'au 30 juin 2022, a annoncé le club madrilène ce mercredi dans un communiqué. Il sera l'équipier du trio de Diables Rouges : Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier.



"Le Real Madrid C.F. et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord pour le prêt du joueur Reinier Jesus pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2022", a indiqué le club merengue dans un communiqué diffusé ce mercredi à la mi-journée. Le jeune milieu offensif, international brésilien des moins de 23 ans, est arrivé au Real Madrid le 18 février dernier, après avoir signé un contrat de six ans et demi avec le club merengue (jusqu'en juin 2026).



Le défenseur international suisse de l'AC Milan Ricardo Rodriguez rejoint le Torino, ont annoncé mercredi les deux clubs. Poussé sur le banc l'an dernier par l'éclosion du Français Théo Hernandez, le Suisse de 27 ans avait été prêté en début d'année au PSV Eindhoven où il a peu joué pour cause de championnat interrompu par la crise du coronavirus. De retour en Serie A, ce latéral athlétique s'engage pour quatre ans avec le Torino désormais entraîné par l'ex-entraîneur de l'AC Milan, Marco Giampaolo. Arrivé en juin 2017 à Milan, le club d'Alexis Saelemaekers, Rodriguez avait évolué auparavant pendant cinq ans et demi en Bundesliga, à Wolfsburg, où il avait notamment remporté une Coupe d'Allemagne en 2015. Avec ses 71 sélections avec la Suisse, pour 8 buts marqués, Ricardo Rodriguez va apporter son expérience au sein d'un club qui sort d'une saison difficile, conclue à la 16e place en championnat.



En fin de contrat à Basaksehir, champion de Turquie l'an dernier pour la première fois de son histoire, l'attaquant néerlandais de 33 ans, Eljero Elia, a signé un contrat de deux ans pour le FC Utrecht, a annoncé le club de Eredivisie mercredi.



Eljero Elia a joué 28 rencontres la saison dernière avec son club turc, inscrivant trois buts. Il suscitait les intérêts d'autres clubs aux Pays-Bas comme Groeningen, Twente et ADO La Haye. Trente fois international, Elia a débuté sa carrière à La Haye avant de porter les maillots de Twente, Hambourg, la Juve, le Werder Brême, Southampton et Feyenoord qu'il avait quitté en 2017 pour rejoindre la Turquie. Plus tôt cette semaine, Utrecht avait annoncé l'arrivée d'un autre attaquant néerlandais Mimoun Mahi, 26 ans, en provenance du FC Zürich. Mahi a signé lui un contrat portant jusqu'en juin 2024.



Le Néerlandais Ronald Koeman sera le nouvel entraîneur du FC Barcelone jusqu'en 2022, a officialisé le club mercredi dans un communiqué, après l'annonce du président Josep Maria Bartomeu la veille. (cliquez sur ce lien pour en savoir plus)

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Oud Heverlee Louvain continue de renforcer son effectif. Les promus en Jupiler Pro League ont annoncé mercredi l'arrivée de Barnabás Bese. L'international aux 20 sélections avec la Hongrie évoluait ces quatre dernières saisons au Havre en Ligue 2 française. Il a signé un contrat de deux saisons à Louvain.



"Barnabás Bese est un défenseur polyvalent, droitier et athlétique (1m88, NDLR)", explique le directeur technique Wim De Corte. "Nous avons pu le récupérer gratuitement. L'arrivée de Bese nous donne plus d'opportunités dans différents postes". Bese, 26 ans, est entré en action à 25 reprises la saison dernière avec Le Havre. En quatre saisons comme titulaire sur le flanc droit, il a disputé 114 matchs de championnat au total. Avant de s'installer en France en juillet 2016, il a joué 94 matchs au MTK Budapest. Bese était sur le banc lors du match entre la Hongrie et la Belgique en 1/8e de finale de l'Euro 2016 en France, remporté par les Diables Rouges 4-0. Ces dernières semaines, OHL a engagé les gardiens de but Daniel Iversen et Rafael Romo et le défenseur Thibault Vlietinck. Les Louvanistes ont débuté la saison par deux partages contre Eupen (1-1) et à Genk (1-1).