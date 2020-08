Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

/

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Gonzalo Higuain doit quitter la Juventus Turin. C'est son nouvel entraîneur Andrea Pirlo qui l'a annoncé lors de sa conférence de presse de rentrée mardi. "Je l'apprécie beaucoup, nous avons parlé les yeux dans les yeux mais il est temps que nos chemins se séparent", a dit le coach italien de 41 ans. L'Allemand Sami Khedira, actuellement blessé, pourrait aussi quitter les champions d'Italie. Enfin, Pirlo a écarté tout départ de l'Argentin Paulo Dybala: "Non, il n'a jamais été sur le mercato. Il fait partie de notre projet".

Chelsea est en train de réaliser un mercato de folie. Après les 40 millions d'euros pour le Néerlandais Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) en février dernier et les 53 autres pour Timo Werner (RB Leipzig) fin juin, les Blues seraient sur le point mettre 80 millions plus 20 de bonus pour le milieu offensif allemand Kai Havertz (Bayer Leverkusen) ainsi que 40 M€ pour le latéral gauche anglais de Leicester City Ben Chilwell, selon la presse anglaise. En outre, on apprend que le Brésilien Thiago Silva, en fin de contrat au PSG, a trouvé un accord avec le club londonien pour un bail de deux ans.

"Zlatan Ibrahimovic est notre priorité, mais il est normal qu'il y ait un plan B, mais aussi C et D", a assuré mardi le directeur technique de l'AC Milan Paolo Maldini, sans néanmoins exclure un départ de la star suédoise avant le début de la saison le 19 septembre en Italie. "Nous travaillons tous dur pour parvenir à un accord. Nous savons que ça sera une courte préparation, donc nous voulons boucler le dossier dans un très court délai", a ajouté l'icône milanaise, ancien défenseur central international italien. 'Ibra', qui aura 39 ans en octobre, avait rejoint Milan fin décembre pour un contrat de six mois après avoir quitté le Los Angeles Galaxy, pour un salaire de 3,5 millions d'euros, et une année supplémentaire en option. Par ailleurs, Maldini a indiqué être en négociation pour prolonger le contrat du gardien milanais Gianluigi Donnarumma, et être en discussion avec Chelsea pour recruter le milieu défensif international français Tiémoué Bakayoko, prêté la saison dernière à l'AS Monaco.

Le club de Leicester a annoncé lundi une prolongation de contrat pour son très convoité meneur de jeu James Maddison, lié aux Foxes jusqu'en 2024. Arrivé il y a deux ans de Norwich, il restait encore une année de contrat au joueur de 23 ans qui était sur les petits papiers de Manchester United. En deux saisons, Maddison a disputé 76 matches avec Leicester, inscrivant 16 buts. Il compte aussi une sélection avec l'équipe d'Angleterre.

Toulouse, relégué en Ligue 2, a recruté le défenseur international colombien Deiver Machado, a annoncé mardi le club haut-garonnais sur son site internet. La durée du contrat du joueur, "arrivé libre", n'a pas été précisée par la direction du club, ancien pensionnaire de la Ligue 1, qui s'est fixé comme objectif une remontée immédiate au sein de l'élite.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Un grand espoir belge s'est engagé lundi pour cinq saisons avec un club de D2 espagnole (lire l'article complet).

L'international espoir de Waasland-Beveren, Daam Foulon jouera à partir de la saison prochaine pour Benevento, néo-promu en Serie A, a annoncé mardi le club italien entraîné par Filippo Inzaghi. Ce défenseur de 21 ans a signé un contrat de trois ans (avec option pour une saison supplémentaire). Ce Malinois a été formé chez les jeunes au Lierse puis à Anderlecht avant de rejoindre le Freethiel en janvier 2018. Il aura disputé 47 rencontres pour le compte de Waasland-Beveren. Benevento a été sacré champion de Serie B le mois dernier. La presse italienne évoque un montant de 600.000 euros pour la transaction.