Mercato: voici les rumeurs et transferts du 13/09

L'attaquant argentin Gonzalo Higuain (32 ans) est arrivé en Floride pour compléter son transfert à l'Inter Miami, le club de Major League Soccer (MLS) créé par David Beckham, ont annoncé vendredi des responsables du club américain. Le transfert d'Higuain n'a pas encore été annoncé officiellement car l'ancien attaquant de Naples, du Real Madrid et de la Juventus, doit encore passer une visite médicale, ont indiqué à l'AFP des sources proches du club.

L'attaquant français Kylian Mbappé (21 ans) aurait prévenu le PSG de son départ l'été prochain (lire l'article complet).

Lucas Vazquez (29 ans) se dirigerait vers le Qatar. L'ailier espagnol du Real Madrid aurait reçu une belle offre d'un club important du championnat qatari, avance le journal Marca.

Le milieu international italien Giacomo Bonaventura, que l'AC Milan n'a pas conservé après six ans chez les Rossoneri, s'est engagé jeudi avec la Fiorentina, a annoncé le club toscan. La durée du contrat de Bonaventura, 31 ans, n'a pas été précisée par la Fiorentina. La presse italienne évoque un engagement de deux ans. De l'autre côté, l'AC Milan a officialisé samedi la signature pour cinq ans de l'attaquant Ante Rebic, prêté la saison dernière par l'Eintracht Francfort au club lombard. Arrivé d'Allemagne la saison dernière, l'international croate de 26 ans avait terminé meilleur buteur de l'AC Milan avec 12 buts en 30 apparitions. Dans un communiqué, le club a précisé que son contrat prendra fin le 30 juin 2025.

L'Inter Milan voudrait s'offrir les services d'un nouveau joueur de Chelsea, indique Sky Italia. Après le Français N'Golo Kanté, c'est au tour de l'Espagnol Marcos Alonso d'être cité avec insistance du côté des Nerazzurri d'Antonio Conte.

Nuno Espirito Santo a prolongé son contrat avec Wolverhampton jusqu'en 2023, a annoncé dimanche le club de Premier League. Le Portugais, 46 ans, débute sa quatrième saison sur le banc des 'Wolves'. Lors de sa première saison, il avait ramené le club de Leander Dendoncker au sein de l'élite. Ces deux dernières saisons, Wolverhampton a terminé à la septième place en Premier League et s'étaient qualifiés pour la première fois pour l'Europe en 39 ans au terme de la saison 2018-2019. En Europa League, les 'Wolves' avaient été éliminés en quarts de finale. Espirito Santo vit sa deuxième expérience à l'étranger après un passage à Valence (2014-2015). Au Portugal, il avait également entraîné Rio Ave (2012-2014) et le FC Porto (2016-2017). Wolverhampton débute la nouvelle saison de Premier League lundi face à Sheffield United.

Le milieu de terrain international malien de Monaco, Adama Traoré, 25 ans, a été transféré au club de Hatayspor (1ère div. turque), a annoncé vendredi soir le club de la Principauté. Arrivé en juillet 2015 à Monaco en provenance de Lille pour plus de 15 millions d'euros, Adama Traoré, qui venait tout juste d'être élu meilleur joueur de la Coupe du monde U20, s'était alors gravement blessé à une cheville. Successivement prêté à Rio Ave (1ère div. portugaise), au Cercle Bruges (1ère div. belge) et à Metz la saison dernière (16 matchs, pour 1 but et 4 passes), Adama Traoré aura disputé seulement 27 matches officiels avec Monaco entre juillet 2015 et septembre 2020. Traoré, qui était sous contrat avec Monaco jusqu'en juin 2021, est le 31e joueur professionnel à quitter la Principauté lors de ce mercato estival, si l'on additionne les joueurs en fin de contrat, ceux dont les prêts n'ont pas été renouvelés, les transferts définitifs et les prêts de joueurs vers d'autres club pour la saison 2010-2021.