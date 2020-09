Mercato: voici les rumeurs et transferts du 14/09

Suivez le mercato estival en direct sur RTLSport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Manchester City a fait une proposition à l'Atlético de Madrid pour s'offrir les services de son défenseur Giménez. Selon le journal espagnol AS, 89 millions d'euros ont été mis sur la table pour les mancuniens, bien loin des attentes des Colochoneros. Ces derniers souhaiteraient récupérer le montant de la clause libératoire de l'international uruguayen, à savoir 120 millions d'euros.

Le milieu de terrain de Saint-Étienne Yann M'Vila a signé un contrat de trois ans avec le club grec Olympiakos, a annoncé lundi l'ASSE qui a libéré le joueur de sa dernière année de contrat. Âgé de 30 ans, M'Vila, international français entre 2010 et 2012 (22 sélections, 1 but), a participé à 91 matches avec les Verts.



La presse espagnole attend Kylian Mbappé de pied ferme. Au lendemain de l'annonce faite par The Times selon laquelle l'attaquant français voudrait quitter le Paris Saint-Germain, les quotidiens sportifs espagnols rêvent déjà de son arrivée. "Nous t'attendons ici", a titré en une le journal pro-Madrid Marca ce matin. (Lire l'article complet)

Arturo Vidal à l'Inter, ça se dessine. C'était l'un des feuilletons de l'été dans la série des départs annoncés au Barça, le média italien La Gazzetta dello Sport annonce l'arrivée du milieu chilien à l'Inter Milan. Il est attendu en fin de journée en Lombardie pour effectuer demain les visites nécessaires pour s'engager auprès du club milanais, selon nos confrères italiens.



Bertrand Traoré pour 18 millions d'euros à Aston Villa. L'annonce d'un transfert de l'attaquant lyonnais en Premier League avait déjà été faite dimanche par la chaîne Téléfoot. Ce lundi, le journal L'Equipe annonce un accord et le montant du transfert prévu entre le club français et les Villans. Le Burkinabé de 25 ans ne fait plus partie des plans de l'entraîneur lyonnais Rudi Garcia.



Denis Odoi a prolongé son contrat avec Fulham jusqu'en 2022 avec une option pour une saison supplémentaire, a annoncé lundi le club de Premier League. "Je suis heureux car j'ai la garantie de rester au club pour cette saison et la prochaine", a déclaré Odoi.

En fin de prêt à l'AS Roma,le défenseur Chris Smalling devrait finalement s'engager avec le club italien. La Gazetta dello Sport annonce un accord avec Manchester United pour un transfert définitif de 11 millions d'euros accompagnés de bonus compris entre 3 et 5 millions d'euros. L'entraîneur romain espère pouvoir compter sur le défenseur pour la reprise de la Serie A. Odoi, 32 ans, avait rejoint Fulham en 2016 après des passages à OHL, Saint-Trond, Anderlecht et Lokeren.



Le vétéran Branislav Ivanovic va retrouver la Premier League. Son contrat avec le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg étant arrivé à sa fin, il devrait désormais jouer dans les rangs de West Bromwich Albion. La BBC annonce que le défenseur serbe de 36 ans est d'ores et déjà attendu à l'entrainement. L'entraîneur des Baggies Slaven Bilic a annoncé lors de la conférence après la défaite contre Leicester, qu'un accord avait été trouvé. Ivanovic a connu le championnat anglais de 2008 à 2017 en tant que joueur cadre dans le vestiaire de Chelsea.



Après Nacer Chadli, Istanbul Basaksehir a attiré un deuxième joueur belge avec Boli Bolingoli qui arrive en prêt du Celtic Glasgow. Le mois dernier, Bolingoli, 25 ans, avait enfreint le protocole sanitaire en Ecosse. Il s'était rendu en Espagne sans prévenir le Celtic et ne s'est pas mis en quarantaine à son retour. Il avait écopé de cinq matches de suspension dont deux avec sursis. La saison dernière, il avait joué 29 matches pour le Celtic où il est sous contrat jusqu'en 2023. Avant, Bolingoli a également joué pour le Club de Bruges, Saint-Trond et le Rapid de Vienne.



LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Edo Kayembe quitte Anderlecht pour Eupen, où il s'est engagé pour trois saisons, ont annoncé lundi les deux clubs. Le médian congolais, 22 ans, était arrivé à Anderlecht en 2017 en provenance de Shark XI. Il a disputé 39 rencontres pour Anderlecht. "Edo est un joueur avec un grand potentiel", s'est réjoui le directeur sportif d'Eupen Jordi Condom.