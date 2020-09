Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival sur RTLSport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Le latéral droit international portugais Nelson Semedo s'est engagé mercredi pour trois ans avec Wolverhampton, en provenance du FC Barcelone, a annoncé le club anglais. Le contrat comporte également une option sur deux saisons supplémentaires, précisent les Wolves, et le montant de la transaction s'élève à 30 millions d'euros plus 10 de bonus possibles, a indiqué le club catalan. Semedo (26 ans, 13 sélections) a passé trois saisons à Barcelone où il a disputé 82 matches de Liga. Il y a obtenu deux titres de champion d'Espagne, une Coupe du Roi et une Super Coupe d'Espagne.

L'attaquant espagnol Alvaro Morata, 27 ans, retourne à la Juventus Turin, prêté par l'Atletico Madrid où il venait de passer une saison et demie (lire l'article complet).

L'Atalanta a annoncé mardi l'arrivée du joueur international colombien Johan Mojica, prêté par le FC Gérone. Le joueur de 28 ans, qui évolue sur le flanc gauche, a déjà joué trois saisons avec les Espagnols. Le Colombien avait disputé quatre matchs lors de la Coupe du monde en 2018 avant de se déchirer les ligaments croisés. En rejoignant l'Atalanta, il retrouvera ses compatriotes Luis Muriel et Duvan Zapata.



Le gardien de Rennes, Edouard Mendy, devrait prochainement compléter son transfert à Chelsea, où les performances du gardien titulaire Kepa inquiètent, a confirmé le coach londonien Frank Lampard mardi. Le transfert devrait coûter aux Blues 20 millions de livres (26 M EUR), ce qui porterait à près de 220 millions de livres les dépenses du club londonien depuis le début de l'année. Les Blues ont déjà recruté Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Kai Havertz, Thiago Silva et Malang Sarr, espérant ainsi pouvoir se mêler à la lutte pour le titre.

Vincent Müller, un jeune gardien de 20 ans, évoluant à Würzburger Kickers en 2e division allemande, a signé un contrat avec le PSV Eindhoven, a indiqué mercredi le club néerlandais de Eredivisie. Müller est issu du centre de formation de Cologne et avait rejoint Würzburger Kickers en 2019, promu l'an dernier en deuxième Bundesliga.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le Racing Genk a annoncé mardi le transfert définitif d'Edon Zhegrova au FC Bâle. L'ailier kosovar était prêté à Bâle depuis février 2019. Les deux clubs sont tombés d'accord pour un transfert définitif. Zhegrova a signé un contrat jusqu'en 2023. Le jeune Kosovar avait rejoint Genk en 2017. Avec les Limbourgeois, il a inscrit 5 buts en 27 rencontres. Avec Bâle, il en est également à 27 rencontres et deux buts. En équipe nationale, Zhegrova a collectionné 15 présences et deux buts depuis ses débuts en mars 2018.

L'Ukrainien Oleksandr Filippov a été engagé par Saint-Trond, a annoncé mardi le club trudonnaire de Jupiler Pro League, auteur d'un 5 sur 18 en ce début de championnat de Belgique. Cet attaquant de 27 ans vient de Desna Chernigiv en Ukraine où il jouait depuis juillet 2016, disputant 126 rencontres (47 buts). La durée de son contrat n'a pas été précisée. Filippov a toujours joué en Ukraine, portant les couleurs aussi du FK Mariupol, Arsenal Kiev et Avangard Kramatorsk.

Mardi soir, Oud-Heverlee Louvain a annoncé le départ de Sam Hendriks. Le Néerlandais de 25 ans fait sont retour au Go Ahead Eagles, en deuxième division néerlandaise, où Louvain l'avait recruté en juillet 2018. Le Néerlandais n'avait pas brillé lors de son passage à Louvain. Il n'avait offert à son équipe qu'un assist en douze rencontres. En janvier 2019, il avait été prêté par OHL à Cambuur puis avait subi une grosse blessure qui lui avait fait manquer le reste de la saison. Hendriks a signé un contrat d'une saison avec une option pour une de plus. Le club de Deventer est actuellement à la douzième place (4 points) du classement de la deuxième division néerlandaise.