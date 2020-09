Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Le milieu de terrain anglais Ross Barkley, qui appartient à Chelsea, va passer la saison 2020-2021 en prêt à Aston Villa. Les deux clubs de Premier League l'ont annoncé mercredi. Barkley, 26 ans, a disputé 52 matches pour les Blues depuis son arrivée à Stamford Bridge en janvier 2018, en provenance d'Everton. Le natif de Liverpool, 33 fois international (6 buts) avec les Three Lions, a débuté sa carrière à Everton en 2011. Depuis lors, il a également évolué à Leeds United et Sheffield Wednesday.

Saint-Etienne et Leicester se sont mis d'accord mardi sur le transfert du jeune défenseur français Wesley Fofana au club anglais pour une transaction d'un montant record pour les Verts en matière de cession de joueurs. Les deux clubs se seraient entendus selon la presse spécialisée sur un montant de 40 millions d'euros environ, dont 5 M EUR de bonus, mais le transfert ne sera officialisé qu'après la traditionnelle visite médicale que Fofana (19 ans) devrait passer mercredi avant de signer un contrat de cinq ans. La cession à Arsenal d'un autre défenseur à l'été 2019, William Saliba, âgé de 19 ans, s'étaient conclue sur un montant de 25 millions d'euros et 5 M EUR de bonus. A l'époque, l'ASSE avait obtenu que Saliba lui soit prêté la saison dernière, mais le joueur n'avait pu disputer la finale de la Coupe de France contre le PSG, le 24 juillet dernier. Ce ne sera pas le cas pour Wesley Fofana, originaire de la région marseillaise, formé chez les Verts où il est arrivé en 2015 et qui avait prolongé son contrat le 21 avril dernier jusqu'en 2024.

Le milieu de terrain brésilien Lucas Paqueta, 23 ans, est arrivé à Lyon mercredi en provenance de l'AC Milan pour passer sa visite médicale en vue de rejoindre l'OL, a indiqué Jean-Michel Aulas, le président du club lyonnais, à l'AFP. "Il est à Lyon. Il est en cours de passage de visite médicale. Nous attendons la fumée blanche. Nous nous sommes mis d'accord avec l'AC Milan", a expliqué Aulas dans l'après-midi.

L'arrière gauche international malien de Lyon Youssouf Koné a été prêté au club espagnol d'Elche (D1) sans option d'achat, a annoncé mardi l'Olympique lyonnais. Le joueur, âgé de 25 ans, avait été transféré en provenance de Lille pour 9 millions d'euros mais ne s'est pas imposé à l'OL à cause notamment d'une sérieuse blessure à une cheville l'hiver dernier. Sous contrat avec Lyon jusqu'en 2024, il n'a disputé que 16 matches et espère avoir davantage de temps de jeu à Elche, club promu en Liga cette saison.

Le milieu de terrain ivoirien de l'AS Monaco, Jean-Eudes Aholou, 26 ans, a été prêté jusqu'à la fin de la saison à son ancien club, Strasbourg, a annoncé mardi soir le club de la Principauté. Arrivé en Principauté en provenance de Strasbourg à l'été 2018 contre la somme de 14 millions d'euros, avec un contrat de cinq ans, Aholou n'a disputé que 19 matches de Ligue 1 avec Monaco, dont un cette saison lors de la première journée contre Reims (2-2). La saison dernière, l'international ivoirien avait déjà été prêté, à Saint-Etienne, disputant 17 matches de Ligue 1 avant l'arrêt de la saison. Selon différentes sources proches du dossier, Strasbourg aurait payé environ un million d'euros pour obtenir le prêt du joueur. Aholou, sous contrat avec Monaco jusqu'en juin 2023, est le 35e joueur professionnel à quitter la Principauté lors de ce mercato estival, si l'on additionne les joueurs en fin de contrat, ceux dont les prêts n'ont pas été renouvelés, les transferts définitifs et les prêts de joueurs vers d'autres clubs pour la saison 2020-2021.

Lucas Da Cunha, milieu offensif formé à Rennes, a signé à Nice, qui l'a immédiatement prêté à Lausanne-Sports, club suisse propriété d'Ineos comme l'OGCN, a annoncé mercredi le club de Ligue 1. Da Cunha part en Suisse avec un attaquant formé à l'OGCN, Evann Guessand (19 ans). Ils rejoignent l'ailier portugais Pedro Brazao, déjà prêté la semaine dernière au club suisse détenu par le groupe de Jim Ratcliffe. Le montant de la mutation de Da Cunha entre Rennes et Nice se monte à un million d’euros et un pourcentage sur le futur transfert de Lucas Da Cunha, selon une source au club. Da Cunha, natif de Roanne, apparu à cinq reprises en Ligue 1 avec la formation bretonne, était en recherche de temps de jeu.

Le jeune attaquant de Dijon (Ligue 1) Rayan Philippe a été prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison 2020-2021 à l'AS Nancy (Ligue 2), a annoncé mardi le club bourguignon. Âgé de 19 ans, l'international français (deux sélections avec les moins de 20 ans), en quête d'expérience et de temps de jeu, a participé à quatre des cinq rencontres du DFCO en ce début de saison, avec une première titularisation face à Brest. Il avait déjà été prêté pour quelques mois au Sporting Club de Toulon, alors en National 1, lors de la saison précédente. Formé au club, il est lié au DFCO jusqu'en juin 2022.

Le gardien de Dijon Alfred Gomis a été transféré au Stade rennais, a annoncé mardi le club dijonnais de football, lanterne rouge de la Ligue 1. Selon la presse spécialisée, le montant du transfert serait de 16 millions d'euros. Agé de 27 ans, Gomis, qui a signé pour cinq ans, selon le club breton, avait récemment prolongé son contrat jusqu'en 2024 avec le DFCO où il est arrivé il y a un an en provenance du club italien de la SPAL pour une somme de 1 million d'euros. Alfred Gomis, qui a joué 26 matches avec Dijon, remplacera à Rennes Edouard Mendy transféré à Chelsea.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

