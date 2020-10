Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

//

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Le jeune attaquant norvégien Jens Petter Hauge a officiellement rejoint jeudi l'AC Milan, une semaine seulement après avoir marqué un but en Ligue Europa contre les Rossoneri à San Siro. A 20 ans, l'attaquant du Bodo/Glimt n'était pas passé inaperçu au 3e tour préliminaire de C3 par son activité et par son but, qui avait compliqué la tâche des Milanais (finalement qualifiés 3-2). Moins d'une semaine plus tard, il s'est engagé pour cinq ans avec le club lombard, a annoncé le club dans un communiqué. Selon la presse italienne, son transfert s'élève à environ 5 millions d'euros.

Le jeune arrière droit international américain Sergino Dest (19 ans, 3 sélections) a été transféré de l'Ajax Amsterdam au FC Barcelone (lire l'article complet).

Depuis que le vice-champion du monde croate Andrej Kramaric a réussi dimanche un doublé contre Munich (4-1), la presse allemande fait enfler la rumeur: le Bayern veut débaucher l'attaquant avant la fin du mercato pour servir de doublure à Robert Lewandowski. Selon le grand quotidien Bild, le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic a contacté Hoffenheim après le match, la première défaite du champion d'Europe depuis le 7 décembre 2019. Officiellement, le Bayern ne commente pas. D'autant que Hoffenheim, premier du classement avec six points et une meilleure différence de buts, n'a guère envie de laisser filer son atout numéro un après seulement deux semaines de championnat. La presse allemande affirme que Hoffenheim exige au moins 40 millions d'euros pour le laisser partir.

L'attaquant international sénégalais de Monaco, Keita Baldé, 25 ans, a été prêté à la Sampdoria de Gênes (1ère div. italienne) avec une option d'achat, a annoncé mercredi soir le club de la Principauté. Arrivé à Monaco en provenance de la Lazio Rome en 2017 pour 30 millions d'euros, Baldé avait déjà été prêté à l'Inter Milan, qui avait alors déboursé 6 millions d'euros pour l'accueillir lors de la saison 2018-2019 (24 matches disputés, 5 buts, 2 passes décisives), mais n'avait pas ensuite levé l'option d'achat de 25 millions d'euros. Lors des saisons 2017-2018 et 2019-2020, Baldé a donc porté le maillot de Monaco sans jamais s'imposer, même si le prédécesseur de Niko Kovac, Robert Moreno en avait fait un homme de base de son attaque. Ecarté du groupe de Kovac avant le départ pour le stage d'avant-saison en Pologne, Baldé aura donc pris part à 60 matches avec Monaco, dont six en Ligue des Champions (16 buts et 15 passes décisives) durant deux saisons. A la Sampdoria, qui a négocié une option d'achat d'environ 10 millions d'euros hors bonus selon différentes sources proches du dossier, l'attaquant formé à La Masia de Barcelone aura pour entraîneur Claudio Ranieri, ancien entraîneur de Monaco entre 2012 et 2014. Baldé, sous contrat avec Monaco jusqu'en juin 2022, est le 36e joueur professionnel à quitter la Principauté lors de ce mercato estival, si l'on additionne les joueurs en fin de contrat, ceux dont les prêts n'ont pas été renouvelés, les transferts définitifs et les prêts de joueurs vers d'autres clubs pour la saison 2020-2021.

Le FC Lorient a annoncé jeudi l'arrivée de l'attaquant nigérian Terem Moffi, 21 ans, en provenance de Courtrai (1ère division belge), qui s'est engagé pour quatre saisons en Bretagne. Selon la presse, le transfert coûtera entre 7 et 8 millions d'euros à Lorient, qui a déjà déboursé plus de 10 millions d'euros pour faire venir l'attaquant international autrichien Adrian Grbic, révélation l'an dernier en Ligue 2 mais encore en manque de confiance cette saison. Ce puissant avant-centre de 1,88 m est arrivé en Europe en 2017, pour une pige de six mois à Kaunas (1ère division lituanienne), avant de passer un an sans club puis de signer début 2019 au FK Riteriai, club de la capitale lituanienne. Arrivé en janvier à Courtrai pour une somme estimée dans la presse à 150.000 euros, il a inscrit cinq buts sur les neuf matches de championnat qu'il a disputés depuis, dont un en début de cette saison.



LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le Club Bruges a annoncé mercredi les prolongations des contrats jusqu'en 2023 d'Arne Engels et de Cisse Sandra. Les deux joueurs évoluent au sein du Club NXT, l'équipe espoirs qui dispute le championnat de 1B. Sandra, un milieu offensif de 16 ans, compte deux titularisations et deux montées au jeu ainsi qu'un but. Engels, un ailier droit de 17 ans, n'a pas encore manqué la moindre minute en 1B Pro League. Le Club NXT est huitième et dernier de la 1B Pro League avec deux points en quatre matchs.