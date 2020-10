Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

Radja Nainggolan ne devrait pas se faire de vieux os à l'Inter Milan (lire l'article complet).

Le RSC Anderlecht serait sur le point de vendre Landry Dimata (lire l'article complet).

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

L'attaquant brésilien Carlos Vinicius, meilleur buteur du championnat portugais la saison dernière, va être prêté un an à Tottenham par le Benfica Lisbonne, a annoncé jeudi soir le club portugais. Les Spurs de José Mourinho paieront 3 millions d'euros pour le prêt du buteur de 25 ans, et disposeront d'une option d'achat fixée à 45 millions d'euros de laquelle sera déduite le montant du prêt si l'option est levée, a expliqué Benfica dans un communiqué aux autorités boursières. Meilleur buteur de la précédente édition du championnat portugais avec 18 réalisations, Vinicius a marqué un total de 24 buts en 47 matches la saison dernière, sa première avec Benfica. Arrivé au Real SC en deuxième division du Portugal en 2017, le Brésilien a été recruté par Naples l'année suivante, mais il n'a jamais joué pour le club italien qui l'a prêté pour quelques mois aux Portugais de Rio Ave puis aux Français de l'AS Monaco.

Leicester City a annoncé vendredi le recrutement du Français Wesley Fofana, 19 ans. Le jeune défenseur central arrive en provenance de Saint-Etienne et s'est engagé pour cinq ans et un motnant d'environ 40 millions d'euros. Il sera un équipier de Youri Tielemans, Dennis Praet et Timothy Castagne.

La Lazio Rome a officialisé jeudi soir l'arrivée du défenseur international algérien Mohamed Fares, dont le transfert était évoqué depuis plusieurs semaines mais tardait à se concrétiser. "La Lazio informe avoir acquis les droits du joueur Mohamed Fares, en provenance de la SPAL", équipe qui vient de descendre en Serie B, a annoncé le club romain dans un communiqué. Le montant du transfert est de 8 millions d'euros, selon la presse italienne. Le joueur né en France, il y a 24 ans, avait porté les couleurs du Hellas Vérone avant de rejoindre la SPAL en 2018. Il a été victime l'an dernier d'une grave blessure au genou qui l'a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Anderlecht a annoncé jeudi le départ du défenseur James Lawrence à Sankt Pauli, en D2 allemande. Prêté la saison passée, le Gallois de 28 ans est cette fois transféré définitivement. Il a signé un contrat de deux ans. L'an passé, Lawrence avait joué 14 rencontres pour St. Pauli. Sa saison avait été perturbée par des blessures, mais le club allemand a été convaincu par ses prestations et l'a recruté définitivement. Lawrence était arrivé à Anderlecht en 2018, en provenance de Trencin (Slovaquie). Formé aux Pays-Bas, notamment à l'Ajax, Lawrence avait joué 26 rencontres lors de sa première saison à Anderlecht, mais n'avait pu s'installer comme un titulaire indiscutable. Le défenseur portugais Josué Sa (28 ans) a signé un contrat de trois ans avec le PFC Ludogorets, le champion de Bulgarie. Sa était arrivé à Anderlecht en 2018 en provenance du Vitória Guimarães SC. Après une saison et 26 matchs avec Anderlecht, le défenseur central a été prêté à Kasimpasa, en Turquie, et au SD Huesca, en Espagne. Avec ce dernier, il a joué 27 rencontres et obtenu la promotion en Liga.

Cristian Benavente est de retour en Belgique. L'ancien joueur de Charleroi, 26 ans, a été prêté à l'Antwerp par son club égyptien des Pyramids, a annoncé le Great Old qui détient une option d'achat. Le milieu offensif péruvien a fait les beaux jours de Charleroi entre 2016 et 2019 disputant 102 rencontres pour les Carolos et inscrivant 29 buts. Après son passage aux Piramids, Benavente, international à 19 reprises (2 buts), a été prêté à Nantes où il n'a joué que 13 rencontres.

Saint-Trond a annoncé jeudi l'arrivée de Georgios Vagiannidis. Le défenseur latéral grec est prêté par l'Inter Milan. Après Facundo Colidio, Vagiannidis est le deuxième joueur prêté par le club de Romelu Lukaku au STVV. Vagiannidis a été formé au Panathinaikos, où il a débuté en équipe première la saison passée. L'Inter l'a recruté en septembre. Il y a signé un contrat de quatre ans.