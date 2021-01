Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les dates du mercato

Allemagne: du 2 janvier au 1er février

Angleterre: du 2 janvier au 1er février

France: du 2 janvier au 1er février

Espagne: du 4 janvier au 1er février

Italie: du 4 janvier au 1er février

Pays-Bas: du 4 janvier au 1er février

Portugal: du 5 janvier au 4 février

LES DIABLES ROUGES

/

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Selon les informations de Estadio Deportivo, le PSG aurait coché le nom du latéral droit du Betis Séville: Emerson. Le Brésilien, prêté cette saison par le FC Barcelone au club andalou, est sous contrat jusqu'en 2024 avec les Blaugrana.

Memphis Depay ne devrait pas quitter l'OL cet hiver. Toutefois, l'international néerlandais s'en ira cet été, rapporte L'Equipe. Libre de tout contrat, il pourra alors signer avec le club qu'il désire. Aux dernières nouvelles, le Barça tiendrait la corde.

Sébastien Haller passe de West Ham United à l'Ajax Amsterdam. Le club néerlandais a annoncé vendredi avoir déboursé 22,5 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant ivoirien de 26 ans, un montant record en Eredivisie, la D1 néerlandaise de football. Ancien joueur d'Auxerre, Utrecht et Francfort, Haller évoluait depuis l'été 2019 à West Ham, qui était allé le chercher à Francfort pour 50 millions d'euros. Un an et demi plus tard, il quitte l'Angleterre, où il était sous contrat jusqu'en 2024, pour l'Ajax et 22,5 millions d'euros. Il s'agit du plus gros transfert entrant aux Pays-Bas. Avant Haller, Miralem Sulejami était passé de Heerenveen à l'Ajax pour 16,25 millions d'euros en 2008. L'Ajax avait payé 16 millions à Manchester United pour Daley Blind en 2018 et 15,75 millions à Sao Paulo pour Antony cette année. Avec les bonus, on estime ces deux transferts à respectivement 20,5 et 22 millions d'euros.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Le défenseur central tunisien de 19 ans Omar Rekik s'est engagé ce jeudi avec Arsenal, qu'il a rejoint en provenance du Hertha Berlin. La durée du contrat n'a pas été communiquée. Rekik est né aux Pays-Bas mais a été sélectionné avec la Tunisie pour les matches amicaux face au Soudan et au Nigeria en octobre 2020. Dans sa jeune carrière, il a déjà évolué dans les équipe de jeunes de Feyenoord, Manchester City, du PSV, Marseille et du Hertha Berlin, où il a à chaque fois suivi son frère Karim, international néerlandais qui évolue aujourd'hui sous les couleurs du FC Séville. Dans l'immédiat, Omar Rekik a rejoint l'équipe réserve d'Arsenal, entraînée par Steve Bould, joueur des Gunners entre 1988 et 1999.

Le joueur ivoirien de l'Atalanta Amad Diallo s'est officiellement engagé avec Manchester United ce jeudi. L'attaquant de 18 ans a signé un contrat portant jusqu'en 2025, a annoncé l'actuel co-leader de Premier League. Un accord avait déjà été trouvé entre l'Atalanta et Manchester United le jour de la fermeture du mercato estival le 5 octobre dernier mais le transfert était encore soumis à des conditions médicales et à l'obtention d'un permis de travail. Ces détails ayant été réglés, le jeune attaquant ivoirien rejoindra sa nouvelle formation dès qu'il aura reçu son visa. Amad Diallo est entré deux fois au jeu cette saison avec l'Atalanta pour un total de 35 minutes. Son transfert est estimé à 21 millions d'euros par les médias anglais.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Roberto D'Aversa est de retour au poste d'entraîneur de Parme. Le club de Serie A l'a annoncé jeudi, quelques heures après avoir relevé de ses fonctions Fabio Liverani. D'Aversa, 45 ans, avait entraîné Parme de décembre 2016 à août 2020. Il avait permis au club de passer de la Serie C à la Serie A en deux ans, obtenant deux promotions de suite entre 2017 et 2019. Sous le direction de D'Aversa, Parme avait ensuite terminé 14e et 11e en Serie A. A l'issue de la dernière saison, il avait été remplacé par Liverani sur le banc de touche. Parme, où évolue Maxime Busi, 18e de la Serie A, se trouve en position de premier relégable, avec le même nombre de points (18) que le Torino, sauvé. Les 'Crociati' restent sur sept matchs sans victoire dont quatre défaites de rang.

L'Inter Miami a mis fin au contrat de son entraîneur, l'Uruguayen Diego Alonso, a annoncé ce jeudi le club floridien de Major League Soccer (MLS), championnat nord-américain de football. Alonso fait les frais du mauvais bilan de l'Inter Miami pour sa première saison en MLS. Le club de David Beckham n'est pas parvenu à se qualifier pour les playoffs en novembre dernier et a terminé la saison avec un bilan insatisfaisant de 7 victoires, 3 nuls et 13 défaites. Des médias britanniques avancent ces derniers jours que Phil Neville, actuel sélectionneur de l'équipe féminine britannique, pourrait lui succéder.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le défenseur néerlandais Stefano Denswil est prêté au Club de Bruges par le club italien de Bologne jusqu'à la fin de la saison. Les champions en titre l'ont annoncé jeudi soir. Denswil, 27 ans, a été un pilier de la défense des Gazelles entre 2015 et 2019. Double champion de Belgique et vainqueur de la Coupe avec les Brugeois, le défenseur central gaucher a déjà disputé 177 matches pour les Blauw en Zwart avant de rejoindre l'Italie lors du mercato estival 2019. Cette saison à Bologne, il n'a disputé que 112 minutes en Serie A, réparties sur cinq rencontres. Passé professionnel à l'Ajax Amsterdam en 2012, il avait rejoint la Venise du Nord cinq trois ans plus tard.

Marouane Balouk quitte Genk pour Schalke 04. Le milieu de terrain de 18 ans a annoncé vendredi via Instagram qu'il s'était engagé avec le club allemand, lanterne rouge en Bundesliga. International U16 et U17, Balouk n'a pas joué la moindre minute en équipe première cette saison à Genk. Schalke, où évolue le Belge Benito Raman, connaît une saison très compliquée. Le club de la Rhür, bon dernier du championnat allemand avec 4 points, reste sur une triste série de 30 matches sans victoire.

Le gardien danois Daniel Iversen, prêté à Oud-Heverlee Louvain par Leicester City en août dernier, va déjà retrouver le club de Premier League, a annoncé OHL jeudi. Iversen, 23 ans, aura joué cinq rencontres pour les promus. Blessé lors d'un déplacement au KV Ostende, il avait été remplacé par Romo, qui le devançait depuis lors dans la hiérarchie. Ces deux dernières saisons, toujours en prêt, Daniel Iversen a défendu les buts de Oldham Athletic en League Two (D4) puis ceux de Rotherham United en League One (D3). Formé à Esbjerg, cet international danois avait rejoint l'Angleterre en janvier 2016 pour intégrer les espoirs de Leicester City. Il compte deux sélections chez les A au Danemark et 16 chez les Espoirs de son pays.

Le milieu de terrain suédois Eric Smith, à peine de retour de son prêt à Norrköping, a été cédé avec option d'achat par La Gantoise au club allemand de Sankt-Pauli. Les Buffalos l'ont annoncé jeudi soir sur leur site. Eric Smith, 23 ans, avait rejoint La Gantoise en 2018 en provenance de Norrköping, où il avait été prêté par les Gantois de mai à décembre 2020 (27 matchs et 1 assist) après un premier prêt chez les Norvégiens de Tromsö la saison précédente. Entre ses deux prêts, Smith n'a réalisé que 2 apparitions avec les Gantois en Jupiler Pro League, lors de la saison 2018-2019. Il passera donc la fin de la saison à Sankt-Pauli, actuel 17e de D2 allemande.

Après un an et demi à Valenciennes, en Ligue 2 française, Teddy Chevalier est de retour à Courtrai. Le club belge l'a annoncé jeudi soir. L'attaquant français de 33 ans, qui entame son troisième passage chez les Kerels, a paraphé un contrat d'un an et demi. Chevalier a déjà disputé la bagatelle de 170 rencontres avec Courtrai, marquant 53 buts et délivrant 36 passes décisives. Né à Denain dans le Nord, il a déjà joué pour plusieurs clubs français (FC Gueugnon, RC Lens, Valenciennes FC), belges (Boussu Dour, Zulte Waregem, Courtrai), néerlandais (RKC Waalwijk) et turc (Rizespor).