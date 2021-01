Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les dates du mercato

Allemagne: du 2 janvier au 1er février

Angleterre: du 2 janvier au 1er février

France: du 2 janvier au 1er février

Espagne: du 4 janvier au 1er février

Italie: du 4 janvier au 1er février

Pays-Bas: du 4 janvier au 1er février

Portugal: du 5 janvier au 4 février

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Peu utilisé à Lyon, l'avant-centre français Moussa Dembélé a été prêté mercredi à l'Atlético Madrid, avec un double défi: faire son trou chez un cador espagnol de Ligue des champions et se faire une place chez les Bleus en vue de l'Euro (11 juin - 11 juillet). Après une première moitié de saison à se morfondre sur le banc de l'OL, barré par la concurrence, Dembélé (24 ans) va trouver une rivalité au moins aussi relevée au sein de l'attaque cinq étoiles des "Colchoneros", aux côtés des Joao Felix, Luis Suarez et autres Yannick Carrasco.

Lyon a également annoncé l'arrivée d'Islam Slimani en provenance de Leicester pour pallier le départ de Dembélé, touchera un intéressement de 10 % à la revente, en cas d'achat de l'Atlético.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le FC Malines a loué l'attaquant néerlandais Ferdy Druijf, 22 ans, pour six mois à l'AZ Alkmaar, a annoncé jeudi le KVM. L'accord comprend une option d'achat. L'attaquant vient de l'académie des jeunes d'AZ et a débuté il y a presque trois ans. Druijf a joué quarante matches pour l'équipe première, au cours desquels il a marqué six buts. L'attaquant, meilleur buteur de la saison 2018-2019 en deuxième division néerlandaise, a derrière lui le record du siècle du but le plus rapide en tant que remplaçant en Eredivisie. Il y a trois semaines, il a marqué après 13 secondes contre Vitesse.

Après avoir refusé d'être prêté à Malines, Felipe Avenatti a aussi décliné l'offre du FC Carthagène, un club de D2 espagnole, révèlent nos confrères de la Dernière Heure. En attendant de trouver un porte de sortie pour l'attaquant uruguayen, le Standard a pu recruter l'avant-centre brésilien Joaõ Klauss.