Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Les dates du mercato

Allemagne: du 2 janvier au 1er février

Angleterre: du 2 janvier au 1er février

France: du 2 janvier au 1er février

Espagne: du 4 janvier au 1er février

Italie: du 4 janvier au 1er février

Pays-Bas: du 4 janvier au 1er février

Portugal: du 5 janvier au 4 février

LES DIABLES ROUGES

Cité sur le départ dès cet hiver, Christian Benteke devrait finalement rester à Crystal Palace. Le Diable Rouge, en fin de contrat en juin, pourrait même prolonger son bail chez les Eagles, d'après les informations du tabloïd britannique Daily Mail. Il y a quelques jours, son agent, Kismet Eris avait confié que "tout est possible en football, mais il y a 99 chances sur 100 pour qu'il reste à Crystal Palace".

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Les prolongations de contrat de Sergio Ramos et de Lucas Vazquez n'avancent pas, d'après le journal madrilène Marca. Leurs demandes salariales sont trop élevées tandis que le Real prévoit de faire des économies en raison de la crise de coronavirus.

Cité chez les champions d'Espagne en titre, avec un salaire annuel de 11 millions d'euros par an, David Alaba aurait également l'opportunité de signer à Manchester City. Le quotidien madrilène AS affirme que l'international autrichien de 28 ans dispose d'une offre du club anglais à hauteur de 14 millions annuels.

Chez le rival catalan, on suivrait les performances de José Luis Gaya (Valence) et Marcos Alonso (Chelsea). Pour boucler ces arrivées, le FC Barcelone se séparerait de Junior Firpo, arrivé à l'été 2019 en provenance du Betis Séville.

Martin Odegaard a été prêté par le Real Madrid à Arsenal jusqu'à la fin de la saison, ont annoncé les deux clubs mercredi. L'international norvégien de 22 ans était arrivé au Real Madrid en janvier 2015 à l'âge de 16 ans. Après des prêts à Heerenveen (2017-2018) et à Vitesse Arnhem (2018-2019), il était prêté la saison dernière à la Real Sociedad où il a inscrit 7 buts et délivré 9 assists en 36 matches. De retour au Real cette saison, il a été très peu utilisé par Zinédine Zidane avec seulement sept rencontres disputées depuis le début de la saison.

Tottenham et le Paris Saint-Germain seraient sur le point de trouver un accord pour le prêt, sans option d'achat, de l'international anglais Dele Alli, rapporte Sky Italie.

Le jeune défenseur français Dayot Upamecano devrait quitter le RB Leipzig cet été. Plusieurs écuries sont intéressées: le Real Madrid, le PSG, ou encore le Bayern Munich qui a clairement annoncé ses intentions la semaine dernière. Un nouveau club est entré dans la danse selon le quotidien allemand Bild: Chelsea, qui vient d'introniser Thomas Tuchel à sa tête. L'ancien entraîneur du PSG voulait déjà Upamecano du temps où il officiait sur le banc parisien.

Le meneur de jeu emblématique de l'Atalanta Bergame, Alejandro "Papu" Gomez, a été transféré au Séville FC jusqu'en 2024, a annoncé le club andalou mardi soir dans un communiqué. Le transfert serait compris entre 8 et 9 millions d'euros, bonus compris.

Le PAOK Salonique a confirmé mercredi l'arrivée de Shinji Kagawa. Le Japonais de 31 ans était sans club après la fin de son contrat avec Saragosse (D2 espagnole) le 2 octobre dernier. L'ancien joueur de Dortmund et Manchester United a signé un contrat de deux ans et demi avec le club grec.

L'Olympique de Marseille a confirmé mercredi le départ de Kostas Mitroglou en direction de l'Aris Salonique. L'attaquant grec de 32 ans était arrivé en Ligue 1 en 2017 en provenance de Benfica qui l'avait attiré de Fulham.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

L'Antwerp a officialisé mercredi le prêt sans option d'achat de Manuel Benson au PEC Zwolle, l'actuel 12e du championnat des Pays-Bas, jusqu'à la fin de la saison. Benson, 23 ans, est arrivé à l'Antwerp en septembre 2019 de Genk. En partie à cause d'une blessure, il n'a joué que huit matches cette saison (un but). L'ailier n'est plus entré en action depuis la mi-décembre.

Eupen a annoncé mardi soir l'arrivée en prêt de Rocky Bushiri. Ce défenseur central de 21 ans appartient au club de Championship (D2 anglaise) de Norwich City. Il avait déjà porté les couleurs du club germanophone de Jupiler Pro League lors de la saison 2018-2019. Depuis le début de saison, Bushiri a joué pour le FC Malines. Il avait entamé la saison comme titulaire, mais n'a plus joué qu'une seule fois depuis le 2 octobre, disputant seulement six rencontres de championnat avec le KaVé.