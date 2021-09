Messi ou Ronaldo? Selon un mathématicien, Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur de tous les temps

L’éternel débat du plus grand joueur de tous les temps a peut-être trouvé un élément de réponse grâce... aux mathématiques. En effet, selon une étude de la prestigieuse Université d’Oxford, le nouveau joueur de Manchester United aurait une longueur d’avance sur les autres légendes du ballon rond. "Mon cerveau fonctionne avec des chiffres, je transforme tout ce que je vois en chiffres. En commençant cette étude, c’était l’occasion d’utiliser mes connaissances en maths et en manipulation de data et les appliquer dans mon loisir préféré : le football", explique le Dr Tom Crawford, à l’origine de l’étude que vous pouvez retrouver en vidéo ici.



CR7 devant Messi et Pelé



Le jeune mathématicien d’Oxford nous livre donc ce top 3 qui fera toujours autant débat. En prenant en compte les 10 joueurs ayant obtenu plus d’un Ballon d’Or, (exit donc les Zidane, Ronaldinho, Figo et autres) sauf pour les Sud-Américains, non-éligible pour ce trophée jusqu’à une certaine époque, il a analysé toutes leurs performances et ce, sur plusieurs critères : les trophées individuels, les buts et titres gagnés en club, ceux avec l’équipe nationale, les différents records obtenus et enfin le "Facteur Z", que l’on pourrait décrire comme l’impact que chacun a lorsqu’il est sur le terrain.

En fonction des performances de chacun des 10 joueurs sélectionnés dans chacune de ces 7 catégories, des points leur sont attribués. En accumulant les points reçus dans les différentes catégories, un classement final en ressort. Au final, c'est le Portugais qui sortirait en tête devant son éternel rival argentin et la légende brésilienne. Il a notamment fait la différence en finissant premier de la catégorie "buts en sélection nationale" et du classement du nombre de records du monde détenus. Derrière ce trio, on retrouve le Hongrois Ferenc Puskas et le Brésilien Ronaldo.



Une étude commandée par... un sponsor de Ronaldo



Si la crédibilité du Dr Tom Crawford n’est aucunement remise en cause, difficile de ne pas sourire lorsqu’on se rend compte que l’étude a été commandé par le groupe "LiveScore" qui est, depuis cet été... un nouveau sponsor de Cristiano Ronaldo. Pas sûr que cette précision essentielle soit au goût des aficionados de Lionel Messi. Qui a dit que le football n’était pas une science exacte ?