Michy Batshuayi fait échouer un transfert et entame un bras de fer avec Chelsea

Michy Batshuayi ne devrait pas être à Chelsea la saison prochaine. Le Diable Rouge n'est plus le bienvenu à Londres et ne joue plus. Mais l'attaquant, encore sous contrat jusqu'en juin 2021, a entamé un bras de fer avec son employeur.

Chelsea le sait: avec un an de contrat, Batshuayi ne leur rapportera pas grand-chose. Mais le club anglais veut récupérer une partie de sa mise après avoir déboursé 39 millions d'euros pour s'attacher ses services en 2016. Prêté à de nombreuses reprises, Batshuayi n'a jamais su convaincre le club anglais de lui faire confiance et sait pertinemment qu'il n'est plus le bienvenu la saison prochaine.

Pour autant, le Diable Rouge est exigeant. Selon le Niieuwsblad, Chelsea avait trouvé un accord pour un transfert à West Ham. Mais l'attaquant a refusé de baisser son salaire, estimé à 130.000 euros par semaine, faisant ainsi capoter l'affaire, ce qui ne plaît vraiment pas à Chelsea, désireux de s'en débarrasser au plus vite.

Voilà qui promet des semaines agitées...