Mike Maignan victime d'insultes racistes de la part de supporters de la Juventus

(c) AFP

Un choc tel qu'un Juventus-Milan ne devrait être qu'une fête pour le football. Or, certains prennent encore un malin plaisir à la gâcher.



Lors de son échauffement d'avant-match ce dimanche, Mike Maignan le gardien milanais, a été pris à partie par certains supporters de la Juve. Des insultes telles que "négro" ou "sale porc" ont été prononcées à son encontre.



Face à ses insultes abjectes, l'international français est resté impassible et a préféré se concentrer sur son échauffement.



L'acte a même été filmé par ces personnes, visiblement fiers de leurs bêtises.



À noter que la Juventus a ouvert une enquête et analyse les vidéos de surveillance pour identifier les coupables.