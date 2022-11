Mondial-2022 - Groupe E: l'Espagne et l'Allemagne pour retrouver l'ivresse des sommets

Nations dominatrices du football européen et mondial il y a une dizaine d'années, l'Espagne et l'Allemagne ont rendez-vous dans le groupe E du Mondial-2022, probablement le plus relevé, en quête des sommets d'antan.

Le duel entre les Espagnols, champions du monde 2010, et les Allemands, titrés en 2014, programmé le dimanche 27 novembre, sera l'une des affiches de la phase de poules.

Pour la première fois dans son histoire de l'après seconde guerre mondiale, l'Allemagne a manqué les quarts de finale d'un grand tournoi (Coupe du monde ou Championnat d'Europe) deux fois de suite, éliminée il y a quatre ans et demi dès la phase de groupes du Mondial russe et en 8es par l'Angleterre il y a 18 mois à l'Euro.

Après cette fin crépusculaire de l'ère dorée de Joachim Löw -avec des présences systématiques en demies de chaque tournoi avant 2018 et un titre en 2014 au Brésil-, l'Allemagne a retrouvé un peu de son éclat sous les ordres de Hansi Flick, invaincu sur les treize premiers matches.

Mais la fin de la phase de groupes de la Ligue des nations fin septembre a révélé de sérieuses lacunes défensives et des problèmes récurrents dans la finition.

Les Allemands ont ainsi raté la qualification pour le Final 4 de la compétition européenne qui leur tendait les bras, billet que l'Espagne a difficilement décroché dans un autre groupe.

Après les années de stabilité sous Vicente del Bosque (2008-2016), couronnées de succès (championne du monde 2010, d'Europe 2012) la Roja a enchaîné les psychodrames ces dernières années, de l'éviction de Julen Lopetegui juste avant le début du Mondial-2018 au rappel de Luis Enrique en novembre 2019.

Depuis trois ans, l'Espagne s'est reconstruite pour atteindre les demi-finales de l'Euro en 2021 -battue par l'Italie aux tirs au but- puis la finale de la Ligue des nations 2020/21 (défaite contre la France) quelques semaines plus tard.

Les Allemands ont encore en mémoire le 6-0 infligé par les Espagnols en amical en novembre 2020 et voudront prendre leur revanche.

Derrière les deux mastodontes, le Japon et le Costa Rica tenteront de jouer les trouble-fête, comme l'avaient fait les coéquipiers du gardien du Paris SG, Keylor Navas, qui s'étaient hissés à la surprise générale en quarts du Mondial-2014, battus aux tirs au but par les Pays-Bas.