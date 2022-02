Mondial 2022: l'Union belge de football soutient les refus de jouer contre la Russie

L'Union belge de football (URBSFA), "très choquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie", a annoncé lundi soutenir pleinement les refus de la Pologne, de la Suède et de la Tchéquie de disputer les matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 contre la Russie à la fin du mois de mars.



"L'URBSFA condamne de la manière la plus ferme l'agression de la Russie contre l'Ukraine et exprime sa grande solidarité envers le peuple ukrainien", a écrit la fédération belge, estimant qu'il était "désormais tout simplement impossible de jouer des matches contre des équipes russes en toute sécurité, ce tant sur le terrain qu'en dehors".