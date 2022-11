Mondial-2022: Pedri, le précoce disciple d'Iniesta au sein de la Roja

Le nouvel Andrés Iniesta? Éblouissant depuis son irruption avec l'Espagne début 2021, le jeune milieu Pedri est devenu en quelques mois le maître d’œuvre de cette Roja rajeunie, forçant la comparaison avec son illustre aîné du Barça qui avait offert le sacre mondial en 2010.

Comme "Don Andrés", il évolue au FC Barcelone, porte le N.8 en club, cultive un lien fort avec Xavi, s'appuie lui aussi sur un alter ego (Gavi)... et partage surtout cette même classe balle aux pieds, comme son aîné, légende des glorieuses années 2008-2012 (deux Euro, une Coupe du monde).

A 19 ans (il fêtera ses 20 ans pendant le Mondial, le 25 novembre), Pedri a émergé comme l'un des tout meilleurs joueurs de sa génération. L'un des meilleurs milieux de terrain sur la planète.

Lancé au Barça en août 2020, ce frêle jeunot n'a pas mis longtemps à éblouir l'Espagne et à taper à la porte de la sélection. Au moment d'annoncer sa première convocation, en mars 2021, Luis Enrique avait notamment loué sa "clairvoyance".

Avec la Roja, il gravit les marches quatre à quatre. Après seulement trois matches internationaux dans les jambes en mars, il est jeté dans le grand bain à l'Euro.

Résultat: Pedri a mené la surprenante Roja jusqu'en demi-finales (défaite 1-1, 5-3 aux tirs au but face aux futurs vainqueurs italiens), a été élu meilleur jeune du tournoi et a été le seul Espagnol à intégrer l'équipe-type de l'Euro.

- Sensible cuisse gauche -

Mais cette première saison 2020-2021 marathon aura raison du début de saison idyllique de Pedro González López, dit Pedri.

Après 73 matches disputés, et un exercice conclu avec une médaille d'argent ramenée des Jeux olympiques de Tokyo, l'espoir de Las Palmas est victime d'une déchirure au quadriceps de la cuisse gauche lors du premier match de poules de Ligue des champions face au Bayern Munich, le 14 septembre 2021 (défaite 3-0).

Un retour hâtif, puis une rechute, qui l'ont forcé à rester à l'infirmerie trois mois et demi en plus, jusqu'au 12 janvier.

Ce terrible coup dur l'a empêché d'aider l'Espagne dans le carré final de la Ligue des nations (défaite 2-1 en finale contre la France en octobre 2021).

Encore blessé à la cuisse gauche fin avril (rupture musculaire au biceps fémoral), Pedri a manqué la fin de saison en club et les matches de Ligue des nations avec la Roja.

Mais ces pépins à répétition semblent derrière lui. Depuis le début de saison, Pedri a retrouvé ses meilleurs standards, disputant 80% de temps de jeu avec le Barça. Sur le terrain, un regard noir s'installe désormais sur son visage poupon.

- "C'est cela, le talent" -

"Il me rappelle beaucoup Andrés Iniesta. Il est merveilleux. Si on parle de talent pur, c'est le meilleur au monde", l'avait encensé son entraîneur Xavi fin février, osant la comparaison avec son ancien comparse en club et en sélection.

Recruté par le Barça en 2019 mais arrivé en Catalogne à l'été 2020 après une dernière saison à Las Palmas (son club d'origine), Pedri n'avait pas hésité à l'affirmer lors de sa présentation au Camp Nou: "Mon idole a toujours été Andrés Iniesta".

Pedri "a une compréhension parfaite de l'espace-temps. Quand un joueur a trois hommes sur lui, que tu es persuadé qu'il va perdre le ballon et qu'il ne le perd pas, ça s'appelle du talent. Depuis le banc, je le regarde et j'imagine quelle serait la meilleure option à choisir. Eh bien, lui, il en invente une autre, meilleure encore. C'est cela, le talent", a résumé le technicien catalan.

Golden Boy et vainqueur du Trophée Kopa en 2021 (récompenses destinées aux meilleurs jeunes joueurs de la planète), Pedri a devancé d'un an son comparse Gavi, sacré cette année à ces deux prix.

L'Europe est avertie. Au Qatar, c'est le monde qui l'attend.