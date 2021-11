Mondial-2023: pour les Bleues, hausser le ton et garder la tête

Après sa victoire en demi-teinte contre le Kazakhstan, l'équipe de France féminine remet le couvert contre les Galloises mardi (21h10) à Guingamp, où elle espère "lâcher les chevaux" et distancer ses principales rivales dans la course à la qualification pour le Mondial-2023.

La route vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, terres d'accueil de la prochaine Coupe du monde, ressemble jusqu'alors à un long fleuve tranquille pour des Bleues qui ont empoché cinq victoires en autant de rencontres, sans trembler si ce n'est en Slovénie (3-2) en début de saison.

Au stade du Roudourou, où quelque 8.000 spectateurs sont attendus, l'heure est venue de se frotter à une adversité plus relevée avec le pays de Galles, leurs dauphines, probablement la seule équipe à pouvoir contester la première place directement qualificative. La 34e nation au classement Fifa, accrochée par les Slovènes le mois dernier, compte deux points de moins que les Françaises avant de débarquer dans les Côtes-d'Armor.

"De la pression? Non, mais il faut qu'on soit sérieuses et concentrées du début à la fin. On veut la première place et on va tout faire pour gagner", a lancé lundi la milieu Sandie Toletti.

- Match "plus équilibré" -

L'objectif est avant tout comptable, certes, mais Corinne Diacre attend également une prestation plus aboutie que contre le faible Kazakhstan (6-0), formation ultra défensive face à qui les Bleues ont pêché dans la finition, avec parfois un déchet technique inhabituel qui a généré des regrets.

"Si on a mis un petit peu le frein à main vendredi pour mieux lâcher les chevaux demain, ça me va aussi. Je suis dans mon rôle de leur dire quand je ne suis pas satisfaite", a développé la sélectionneuse lundi devant la presse, prédisant un match "plus équilibré" face à une équipe galloise qui "essaye de construire avec un jeu orienté vers l’avant très rapide".

Pour ce duel attendu, la patronne des Bleues pourrait revenir à une formation plus classique, quatre jours après avoir titularisé des remplaçantes habituelles (Hawa Cissoko, Kenza Dali, Viviane Asseyi), offert une première sélection à la jeune Lyonnaise Selma Bacha et ménagé certaines cadres comme Grace Geyoro, entrée en seconde période.

Sa pépite d'attaque, Marie-Antoinette Katoto, n'a disputé que les 45 premières minutes, le temps d'inscrire son neuvième but en cinq apparitions cette saison sous le maillot tricolore.

- Dernier match de l'année -

A Vannes, Diacre s'est réjouie d'avoir terminé la partie sans carton ni blessure, une bonne nouvelle pour celle qui est partie en Bretagne sans la Parisienne Sakina Karchaoui, blessée avant le rassemblement, ni les Lyonnaises Amel Majri (genou) et Wendie Renard (cuisse), sa capitaine toujours pas remise d'une blessure musculaire survenue en septembre.

Dimanche après-midi, toutes les joueuses se sont entraînées normalement depuis Saint-Brieuc, où le président de la Fédération Noël Le Graët est venu leur rendre visite à l'heure du déjeuner.

"Il a partagé un petit moment avec les joueuses, les a félicitées pour le parcours jusqu'à aujourd'hui. Et surtout il leur a interdit de perdre à Guingamp", son fief où il a été maire et président du club de football, a plaisanté Diacre.

L'affiche contre les Galloises vient conclure une année 2021 sportivement sans accroc, à part l'amical perdu 2-0 en avril contre les championnes du monde américaines, et marquée par un fort renouvellement de l'effectif, avec notamment la mise à l'écart d'Amandine Henry et Eugénie Le Sommer.

Les Bleues se mettront ensuite au sommeil pendant deux mois et demi avant d'attaquer une année 2022 chargée par le Tournoi de France en février (contre les Pays-Bas, la Finlande et le Brésil), les quatre derniers matches qualificatifs pour le Mondial en avril et septembre, et surtout l'Euro en Angleterre (6 au 31 juillet) où les Tricolores rêvent de remporter un premier titre international.