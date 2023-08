Mondial: contre l'Australie, les Bleues face à leur histoire

"Cela fait partie des matches les plus importants de notre histoire. Par rapport à notre futur, on est à un tournant", a reconnu l'attaquante Eugénie Le Sommer, qui n'aura plus beaucoup d'occasions, à 34 ans, de ramener une médaille à son pays.

Ce sommet face aux Australiennes va dicter les commentaires des suiveurs des Bleues, des journalistes aux spectateurs les plus assidus.

Depuis 2009, l'équipe de France a disputé tous les quarts des compétitions majeures auxquelles elle s'est qualifiée. Mais son bilan est mitigé, avec six éliminations et trois qualifications seulement pour les demi-finales, dont une au Mondial-2011, et lors du dernier Euro en Angleterre.