Mondial des clubs: Manchester City sur le toit du monde, Guardiola dans l'histoire

Profitant d'une mauvaise relance dans l'axe du vétéran et ancien du Real Marcelo, le Néerlandais Nathan Ake a placé une frappe enroulée sur le poteau du but de Fabio (43 ans) et le ballon est revenu sur l'Argentin Julian Alvarez qui avait suivi et a marqué de la poitrine.

L'équipe brésilienne de l'entraîneur Fernando Diniz, également sélectionneur de la Seleçao, a cru bénéficier d'un penalty à la 16e minute pour une faute du gardien brésilien de City Ederson sur German Cano, mais ce dernier a été signalé hors-jeu.

C'est au contraire le club anglais qui a doublé le score à la 27e minute, avec un but contre son camp de Nino. Le défenseur central et capitaine a en effet dévié dans son but un centre de Phil Foden, qui avait été superbement démarqué par Rodri.