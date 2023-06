Mondial féminin: avec Amandine Henry, une liste "vintage" teintée de jeunesse

La rappeler "faisait partie de mes premières intentions", a expliqué Renard en conférence de presse.

"Back home. Quelle fierté de faire mon retour en @equipedefranceF. C'est avec une immense émotion que je retrouve mes coéquipières et que je me prépare à représenter mon pays à nouveau. Merci au coach et à l’ensemble du staff pour leur confiance", a réagi la joueuse sur ses comptes Twitter et Instagram.

Avec ses 93 sélections, ce visage emblématique de l'équipe de France des années 2010 fait partie de la liste préliminaire de 26 joueuses dévoilée mardi par l'entraîneur dans les locaux de l'équipementier des Bleues.