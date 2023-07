Mondial féminin: l'Allemagne et Popp démarrent fort

Avec cette entrée en lice fracassante à l'AAMI Park de Melbourne, les Allemandes, impressionnantes de facilité et d'efficacité font plus que jamais figure de favorites de cette Coupe du Monde.

Notamment au regard des matches inauguraux des autres places fortes du foot féminin (Canada, France, Pays-Bas, Norvège) qui ont été malmenées en début de compétition.

Elles prennent la tête du groupe H, avant le match mardi de la Corée-du-Sud face à la Colombie à Sydney.

Il a suffi que de 11 minutes pour qu'elles ouvrent le score, grâce à une tête de l'inévitable attaquante Alexandra Popp (32 ans). La vedette offensive, privée de finale de l'Euro-2022 à cause d'une blessure, a doublé la mise d'une seconde tête sur corner (39e). La joueuse de Wolfsburg a inscrit son 63e et 64e but en sélection, plus que jamais inusable avant-centre.