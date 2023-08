Mondial féminin: l'Australie pour une finale de rêve à domicile

Le quart de finale remporté au terme d'une séance de tirs au but interminable contre la France (0-0 ap, 7-6 tab), samedi, a été suivi par 4,9 millions de téléspectateurs sur les 25 millions d'habitants de l'île-continent, soit une personne sur cinq.

Il s'agissait de l'événement sportif le plus populaire en Australie depuis plus de quinze ans, en attendant l'éventuelle demie ou finale qui pourraient s'approcher du record établi par les Jeux olympiques de Sydney en 2000.

Et même dans l'avion: une vidéo dans laquelle des passagers regardent la séance et exultent de joie après le penalty victorieux de Cortnee Vine, a fait le tour des réseaux sociaux.

"Ce que nous avons, elles ne l'ont pas, le soutien et la foi des fans. Et ce soutien sera massif demain (mercredi)", a assuré mardi le sélectionneur Tony Gustavsson.

- Marée jaune -

Devant les plus de 75.000 fans vêtus de jaune attendus, les Anglaises rêvent de gâcher la fête et d'atteindre pour la première fois la finale d'un Mondial, pour leur troisième demi-finale consécutive, après 2015 et 2019.