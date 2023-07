Mondial féminin: Selma Bacha, le retour express

"Je l'avais eue au téléphone le soir de sa blessure depuis l'hôpital, tout le monde était inquiet, mais elle était déjà dans l'idée de reprendre le plus vite possible", a-t-il poursuivi.

"Quand on connaît bien Selma, on sait qu'elle a une joie de vivre, une participation à l'effort, à la préparation et donc aux soins qui est vraiment intense", a raconté lors d'un entretien à l'AFP à Sydney Jean-Michel Aulas, qui connait depuis ses débuts la jeune Lyonnaise, âgée de 22 ans, pour l'avoir eue sous son aile comme président de l'OL.

Comme lui, plusieurs proches des Bleues ont loué les capacités mentales et physiques de la latérale pour revenir aussi vite.

"Elle a fait tout ce qu'on lui a demandé de faire, et même plus. C'est quelqu’un qui, malgré sa jeunesse et son enthousiasme, est professionnel. Et dans un groupe, c'est le bonheur parce qu’elle est toujours positive. Et quand le psychique est au top, le corps se remet plus vite. C'est une bombe", a souligné Jean-Michel Aulas, chargé du foot féminin à la Fédération (FFF).

Dès les premiers jours après son entorse, les signaux ont été rapidement positifs: la native de Lyon a repris la course autour du terrain assez vite et a effectué son retour à l'entrainement collectif dès lundi au Valentine Sports Park, le QG des Bleues à Sydney aux côtés des remplaçantes du match contre la Jamaïque (0-0).