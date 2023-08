Mondial féminin: trois novices et une phase finale plus indécise que jamais

Les Américaines, double tenantes du titre en quête d'un triplé historique, ont même frôlé l'élimination contre le Portugal, tandis que l'Allemagne, championne en 2003 et 2007, a pris la porte de manière inédite dès la phase de groupes, en essuyant notamment la défaite la plus marquante de son histoire face à la Colombie (2-1).

Les "Reggae Girlz" jamaïcaines ont en outre réussi l'exploit de n'encaisser aucun but, comme le Japon et la Suisse. Les Japonaises sont d'ailleurs les seules ex-vainqueures (2011) à avoir terminé en tête de leur groupe.

"L'époque où l'on pouvait tout prédire est révolue", a souligné vendredi Jill Ellis, la sélectionneuse emblématique des Américaines lors de leurs titres mondiaux en 2015 et 2019. "Voir des géants être éliminés et des novices se qualifier, cela donne l'une des Coupes du monde les plus imprévisibles et intéressantes de l'histoire".

Interrogée jeudi, la milieu de l'équipe de France Sandie Toletti partage ce point de vue.