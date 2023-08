Mondial: l'Australie retrouve Sam Kerr et file en quarts de finale

L'Australie, pays co-organisateur du Mondial, s'est qualifiée lundi en battant (2-0) le Danemark avec le retour de sa star Sam Kerr et retrouvera en quarts de finale samedi prochain la France ou le Maroc.

Lancée dans son couloir gauche, l'attaquante d'Arsenal était intenable: celle qui a marqué son premier but du Mondial après deux passes décisives, a failli récidiver quelques minutes plus tard d'une frappe puissante, qui a filé hors du cadre (38e).

Et les joueuses de Tony Gustavsson ont fait parler l'efficacité: sur leur première véritable occasion, Caitlin Foord a fait oublier un instant la star Sam Kerr, remplaçante, et a gagné son duel contre la gardienne Lene Christensen (29e).

Le but australien a stoppé toute construction et occasions des Danoises, qui se sont peu montrées dangereuses par la suite.

Après son doublé lors du festival contre le Canada, champion olympique en titre (4-0), Hayley Raso a donné de l'air à ses coéquipières en marquant son troisième but de la compétition. La nouvelle attaquante du Real Madrid a trompé la gardienne d'une frappe croisée, après un beau travail dans la surface (70e).

Juste après, la fête s'est poursuivie avec l'entrée en jeu, sous les ovations du public, de la star Sam Kerr, qui a remplacé la buteuse (80e).

Alors que le doute planait toujours autour de l'attaquante de Chelsea, touchée à un mollet depuis le début du Mondial, elle a joué un petit quart d'heure. Il était déjà prévu qu'elle entre en jeu contre le Canada, comme son équipe menait largement au score, elle était restée sur le banc.

Sur un de ses premiers ballons, elle a éliminé une Danoise avant de tenter sa chance, mais n'a pas trouvé le cadre (87e).

"C'est un grand soulagement d'être de retour. Je me sens bien. Je pensais que j'étais un peu rouillée, mais non, je me sens très bien. Je dormirai mieux ce soir que je ne l'ai fait ces trois dernières semaines", a réagi Sam Kerr, après le match.

Pour Caitlin Foord, "c'est un énorme coup de pouce pour nous. Pour les autres équipes c'est plus effrayant qu'elle soit de retour dans notre équipe".

Le Danemark, 13e au classement Fifa et sorti deuxième du groupe D, a encore une fois buté en phase d'élimination directe, matches que les Danoises n'ont jamais remportés à la Coupe du monde féminine: la sélection, qui dispute son premier mondial depuis 2007, avait déjà échoué en quarts de finale en 1991 et 1995, dans des éditions à douze équipes participantes.

De leurs côtés, les Matildas, demi-finalistes des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, marquent un grand coup, après leur élimination en huitièmes de finale en 2019 en France. Elles avaient atteint les quarts trois fois de suite auparavant.

À domicile et poussées par les "Aussie", elles sont à un match de signer leur meilleure performance historique, ce sera contre la France ou le Maroc à Brisbane.