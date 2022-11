Mondial: le Maroc punit la Belgique et entrevoit la qualification

La Belgique peut trembler et le Maroc rêver ! Punis 2 à 0 par les Lions de l'Atlas, désormais en ballotage favorable en vue des 1/8 de finale, les Diables Rouges joueront leur qualification jeudi lors d'un choc stressant face à la Croatie.

Les Marocains, vainqueurs grâce des buts de Sabiri (74e) et Haboukhlal (90+2) ont désormais leur destin en mains: à quatre jours d’affronter la Canada, ils totalisent quatre unités et peuvent logiquement rêver d’intégrer le top-16 du tournoi.

Eden Hazard et ses équipiers, qui avaient déjà laissé transparaître une grande fébrilité lundi malgré un succès flatteur face au Canada (1-0), sont eux dans les cordes, avec trois unités seulement au compteur. Un succès pourrait s'avérer obligatoire face aux Croates, lors d'un duel haletant entre deux équipes dans le dernier carré de l'édition 2018.

Impérial mercredi face aux Canucks, le gardien Thibaut Courtois s'est fait surprendre par un coup franc astucieusement botté au premier poteau par Abdelhamid Sabiri à un quart d'heure du terme (73e).

Et le meilleur portier du monde a de nouveau été battu dans les arrêt de jeu, surpris par une reprise de Zakaria Aboukhlal (90e+2).

La deuxième nation au classement Fifa a aussi été victime d'une panne offensive: Romelu Lukaku, épargné après une blessure à la cuisse gauche ces dernières semaines, n'est entré au jeu qu'à dix minutes du terme et n'a pas pesé sur le match.

Après sa prestation inaugurale, laborieuse mais récompensée de trois points, la Belgique s'est présentée au stade Al Thumana avec une équipe remaniée, Carrasco, Dendoncker et Tielemans étant renvoyés sur le banc au profit de Castagne, Onana et Thorgan Hazard.

Ces changements effectués par Roberto Martinez ont d'abord semblé prometteurs, ses hommes dominant le début de rencontre en privant leurs adversaires de ballon.

Michy Batshuayi sollicitait d'ailleurs Munir El Kajoui dès la 5e minute, le gardien marocain titularisé à la dernière minute en raison du forfait du portier habituel Yassine Bounou, pourtant présent sur le terrain durant les hymnes nationaux.

Eden Hazard, plutôt inspiré, et ses équipiers ne se sont pourtant créés peu de situation franches en première période (une tête d'Onana, 17e, et une frappe de Meunier deux minutes plus tard).

Et ce sont même les Marocains qui ont un moment pensé avoir ouvert le score quand un coup franc botté par Hakim Ziyech trompait Courtois à la 45e.

Sollicité par la VAR, l’arbitre mexicain César Ramos a toutefois logiquement annulé le but pour un hors-jeu de Saïss.

Cette incursion, même stérile, a donné confiance à la formation maghrébine qui a joué plus haut au retour des vestiaires. Ce qui eut le don de rendre la partie un peu plus emballante.

Sofiane Boufal, d'un tir enveloppé qui frôlait la cage (57e), répondait ainsi à un enchaînement d'Eden Hazard (52e).

Un signe que Romain Saïss et ses équipiers prenaient peu à peu le jeu à leur compte alors que les Belges retombaient dans les travers de leur match de lundi.

Avec un résultat fâcheux pour les uns, appétissant pour les autres.