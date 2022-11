Mondial: Mbappé-Giroud, duo ressuscité et apaisé

L'absence de Karim Benzema pour le Mondial-2022 braque les projecteurs sur le phénomène Kylian Mbappé et l'insubmersible Olivier Giroud, doublette offensive complémentaire et apaisée chez les Bleus, un an et demi après les tensions apparues avant le dernier l'Euro.

L'immense désillusion du Ballon d'Or, blessé à une cuisse et forfait pour le tournoi, reconstitue le trio offensif gagnant de la Coupe du monde 2018, avec la paire Giroud-Mbappé appuyée par le meneur de jeu Antoine Griezmann.

Même si le sélectionneur Didier Deschamps peut ajouter un quatrième attaquant à son animation, comme Ousmane Dembélé, les forces en présence ravivent forcément le doux souvenir de Moscou.

Cela ne tombe pas si mal. Mbappé, en effet, n'est jamais aussi à l'aise qu'en pleine lumière. Et Giroud, éternel revenant à 36 ans, brille toujours lorsqu'il sort de l'ombre.

"Mon rôle dans l'équipe? Tout est clair avec le coach, il n'y a rien à ajouter. Quand le coach aura besoin de moi, j'essaierai d'apporter à l'équipe ce que je sais faire, comme toujours. Quand je suis venu en équipe de France, j'ai fait le boulot", expliquait l'avant-centre de l'AC Milan, jeudi en conférence de presse.

Une fois de plus, l'inoxydable N.9 des Bleus se relève comme un "phénix", le surnom que certains amis lui attribuent. Depuis un an, Deschamps s'était refusé à l'appeler lorsque Benzema était disponible, inquiet sur la capacité de Giroud à se fondre dans le groupe sans état d'âme.

- Rôle "pivot" -

L'absence du Madrilène lui assure une place de titulaire, avec une réelle opportunité de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, devant Thierry Henry (51 buts), qui le devance de seulement deux unités.

Surtout, elle épargnera aux Bleus des questionnements sur sa cohabitation avec le Madrilène, un dossier sans cesse rouvert depuis plus de dix ans.

Pour Mbappé, un boulevard s'ouvre. S'il doit partager la gloire et la lumière avec Neymar et Lionel Messi au Paris SG, le jeune champion du monde est désormais l'unique star d'envergure planétaire chez les Bleus, un rôle qui convient à merveille à son tempérament.

En sélection, "j'ai beaucoup plus de liberté, le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme +Olive+ qui occupe les défenses, moi je peux me balader, aller dans les espaces, demander les ballons", avait-il lancé lors du rassemblement de septembre, en l'absence de Benzema, blessé. "A Paris, il n'y a pas ça, on me demande de faire le pivot".

Une déclaration offensive envers le PSG qui résonnait, presque, comme une petite déclaration d'amour à l'endroit de Giroud. "Il était plus haut sur le terrain, on a pu se chercher à trois (avec Griezmann) sans être coupé du reste de l'équipe", pointait le Parisien après France-Autriche (2-0).

Déjà ce soir-là, Mbappé se questionnait sur les conséquences du retour de "KB19": "Il y a Karim qui va revenir aussi, on va voir comment ça va se passer."

- Du couac aux "éloges" -

Voilà "Kyky" épargné par ces réflexions tactiques. Avec Giroud comme point de fixation dans la surface, le crack de Bondy aura toute la liberté qu'il souhaite pour faire la différence.

"Je suis un attaquant qui a des qualités de +target man+, comme on dit en Angleterre, avec un jeu en pivot, en déviation. Dans ma carrière, j'ai évolué avec des joueurs qui aimaient bien mon profil parce qu’ils pouvaient s’appuyer sur moi. C’est quelque chose qu'il (Mbappé) aime bien, c’est un plus pour lui", a expliqué l'ancien Montpelliérain jeudi.

"Concernant Kylian, ça fait toujours plaisir d’entendre des éloges de ses partenaires et c'est bon pour la suite", a-t-il ajouté.

Ces compliments échangés accréditent la thèse d'une relation apaisée entre les deux hommes, un an et demi après un couac de communication qui avait jeté le trouble, en pleine préparation à l'Euro.

Interrogé après son doublé tardif contre la Bulgarie (3-0), le Milanais avait piqué son coéquipier: "J'ai été discret parce que, des fois, on fait des courses et les ballons n'arrivent pas", avait-il glissé. Mbappé n'avait pas apprécié et l'avait fait savoir.

Sur la route du Qatar, Giroud et Mbappé semblent désormais marcher dans la même direction.