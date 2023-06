Mondial U20: l'Uruguay bat l'Italie et se sacre champion

L'Uruguay s'est sacré champion du monde de football des moins de 20 ans pour la première fois de son histoire en battant l'Italie 1-0, dimanche en finale à La Plata, en Argentine.

Luciano Rodriguez a mené les "Charruas" à la gloire en marquant de la tête le but de la victoire à la 86e minute, sur un corner et grâce à une erreur de marquage de l'Italie. Le but était validé quelques minutes plus tard après contrôle vidéo, embrasant les supporters de la Celeste dans le stade Diego Maradona de La Plata, à une soixantaine de kilomètres de Buenos Aires.