Une des anciennes compagnes de Diego Maradona s'est plainte jeudi d'avoir été écartée de la veillée funèbre familiale organisée en son honneur à Buenos Aires.

"Ils passent tous sauf moi!", a dit Rocio Oliva, qui a partagé la vie de la star pendant six ans, de 2012 à 2018.

La jeune femme de 30 ans s'est présentée peu avant l'aube jeudi au siège du gouvernement, où avait lieu la cérémonie, mais après avoir parlé à des membres de la sécurité, elle a dû se retirer.

"Ils m'ont dit de venir à 07h00, avec tout le monde", a-t-elle expliqué, en pleurs, à la presse.

Les bisbilles entre les anciennes compagnes du joueur ainsi qu'entre ses enfants (il en a reconnu huit) ont été largement commentées sur les réseaux sociaux et à la télévision depuis des années.

"Il paraît que Claudia (Villafane, ex-épouse de Maradona) n'a pas voulu que j'entre mais elle dit, elle, qu'elle n'y est pour rien", a déclaré Rocio Oliva à la chaîne TN.

"Ça me fait mal qu'on ne me laisse pas entrer et en faisant cela ils font aussi du mal à Diego. Je suis sa dernière femme, personne ne le comprend. J'ai été la seule femme que Diego voulait voir. Tout le mal qu'ils font, cela se paie", a-t-elle lancé.

Maradona, mort d'un arrêt cardiaque à son domicile mercredi, avait souhaité réunir tous ses enfants pour fêter son 60e anniversaire, le 30 octobre dernier, mais n'y était pas parvenu.