Un énorme flop: Nantes met fin au courant d'Anthony Limbombe, transfert le plus cher de son histoire

Le FC Nantes a annoncé lundi la résiliation, d'un commun accord, du contrat d'Anthony Limbombe, à compter de ce lundi 4 avril 2022. Arrivé en provenance du Club de Bruges à l'été 2018 contre la somme de 8 millions d'euros, ce qui fait toujours de lui la recrue la plus chère de l'histoire du club français, il était sous contrat jusqu'en juin 2023 chez les Canaris.

Jamais parvenu à s'imposer, il s'entraînait avec la réserve depuis cet été. Il y avait reçu gain de cause de la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP), qui avait ordonné sa réintégration dans le groupe professionnel. Son séjour à Nantes a été marqué par une première saison décevante (3 buts, 2 passes décisives), un prêt raté au Standard de Liège, une série de blessures puis une longue absence: il n'est plus réapparu sous le maillot nantais depuis mars 2020. En 38 rencontres, l'ailier de 27 ans aura marqué 4 buts et délivré 3 assists.