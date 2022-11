Ne critiquez pas le Qatar pendant un mois: le courrier de la FIFA qui passe mal à 3 semaines du Mondial

C'est le dernier scandale en date autour de la Coupe du Monde au Qatar. Selon Sky Sports, la FIFA s'est permis d'envoyer un courrier à chacune des équipes qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde. Dans cette lettre, l'instance qui règne sur le football mondial demande à ce que les polémiques autour du tournoi soient mises sous silence, purement et simplement.

"S'il vous plaît, concentrons-nous maintenant sur le football", peut-on y lire, avec des mots signés par Gianni Infantino, le président, et sa secrétaire générale Fatma Samoura. "Nous savons que le football ne vit pas dans un vide et nous sommes également conscients qu'il existe de nombreux défis et difficultés de nature politique dans le monde entier. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas le football être entraîné dans toutes les batailles idéologiques ou politiques qui existent. L'une des grandes forces du monde est en effet sa diversité même, et si l'inclusion signifie quelque chose, c'est d'avoir du respect pour cette diversité. Aucun peuple, aucune culture ou nation n'est 'meilleur' qu'un autre. Ce principe est la pierre angulaire même du respect mutuel et de la non-discrimination. Et c'est également l'une des valeurs fondamentales du football. Alors, s'il vous plaît, rappelons-nous tous de cela et laissons le football occuper le devant de la scène", poursuit le courrier.

La FIFA s'inquiète notamment d'éventuelles actions que pourraient mener les joueurs et les fédérations. La seule annoncée jusqu'ici est celle liée au port d'un brassard "OneLove par de nombreux capitaines, en hommage à la communauté LGBTQ. Le coup d'envoi de ce tournoi, très critiqué depuis l'attribution et dans le viseur pour des irrespects des droits humains, sera donné le 20 novembre.