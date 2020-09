Ne pas jouer avec Messi ne semble pas perturber Kevin De Bruyne: "Sincèrement ? Je m'en fiche"

Kevin De Bruyne et son flegme ont encore frappé. Le Diable Rouge n'a semble-t-il pas suivi le dossier Messi de très près. Alors que le monde du foot se mettait à rêver d'une paire De Bruyne-Messi, le Belge, lui, a préféré ne pas y prêter attention.

Lionel Messi à Manchester City, on en a parlé pendant des semaines. L'Argentin voulait retrouver Pep Guardiola, mais la clause libératoire de 700 millions d'euros étant en vigueur, Messi n'a pu quitter le Barça. Il s'est dès lors rétracté et restera en Espagne.

En débarquant en Angleterre, Messi aurait pu former une paire mortelle avec Kevin De Bruyne. Interrogé à ce sujet par le Daily Mail, notre Diable Rouge n'a pas semblé des emballé par ces rumeurs. "Pour être honnête, je n’y ai pas vraiment pensé", affirme même 'KDB'. "Vraiment, je m’en fiche. S’il était venu, cela nous aurait aidé car, pour moi, c’est le meilleur joueur de tous les temps. Mais je ne regarde jamais les joueurs qui peuvent venir. Vous jouez avec les joueurs que vous avez et je pense que nous avons une très bonne équipe. Ce serait stupide de ma part de penser à ce qui pourrait se passer avec l’arrivée d’un joueur. Cela arrive tout le temps dans le football. Les gens sont supposés venir et finalement ils ne le font pas", tempère ensuite le joueur.

Tout le flegme du joueur belge se résume dans cette interview. Intenable la saison dernière, De Bruyne tentera de confirmer encore avec Manchester City cette saison. La reprise en Premier League est prévue, pour les Mancuniens, le weekend prochain.