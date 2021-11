Le club de Newcastle a signé un accord de principe avec son nouvel entraîneur

Le club de Newcastle a trouvé le nouveau coach de son équipe première, annonce le Daily Mail. Selon nos confrères anglais, Newcastle et Eddie Howe ont "conclu un accord de principe de deux ans et demi" pour que l'homme de 43 ans prenne les manettes de l'équipe fanion des Magpies.

Howe est sans emploi depuis qu'il a quitté Bournemouth après sa relégation de la Premier League il y a deux saisons.

Le Daily Mail rapporte que Howe a été auditionné par la patronne du club, Amanda Staveley. Selon nos confrères, Howe aurait "impressionné lors de son interview en décrivant sa vision d'une amélioration immédiate, avec Newcastle sans victoire et 19e en Premier League."

"On pense qu'il partage le point de vue de la hiérarchie selon lequel les niveaux de forme physique et l'organisation pourraient être meilleurs, et que l'équipe actuelle fonctionne bien en deçà de ses capacités après un départ sans victoire de 10 matchs", explique encore le Daily.