Neymar attaque de nouveau le Barça: il réclame un gros chèque

L'attaquant brésilien Neymar a de nouveau saisi la justice pour réclamer trois millions d'euros au FC Barcelone correspondant à son dernier mois au club avant de signer au Paris SG, a appris vendredi l'AFP de source judiciaire.



"C'est vrai qu'il y a une nouvelle demande", déposée "il y a quelques semaines", a expliqué cette source, confirmant une information du journal El Mundo et ajoutant que Neymar réclamait "3,2 millions d'euros relatifs à une paie de juillet 2017".



Selon El Mundo, l'attaquant réclame une partie de son salaire impayée lorsqu'il a quitté le Barça pour le PSG. Le Brésilien avait en effet demandé l'activation de sa clause libératoire malgré l'opposition du club catalan.



Neymar "soutient que (le Barça) ne lui paie pas son dernier salaire comme +représaille+ pour avoir réclamé sa prime" de prolongation, qui fait elle-même l'objet d'autres poursuites.



Neymar a auparavant traîné le Barça devant la justice pour réclamer une prime de 64,4 millions d'euros bruts négociée avec le club en 2016 en échange de la prolongation de son contrat jusqu'en 2021. Le tribunal a entendu les protagonistes dans cette affaire et doit rendre sa décision.



Le club avait payé à Neymar une première tranche de 20,75 millions avant son départ pour Paris, mais ne lui a pas versé le reste ensuite. Neymar a saisi la justice pour obtenir le reste de la somme, et le Barça a fait de même pour que le joueur lui restitue au contraire le premier versement.