Neymar, averti pour un chambrage, ALLUME l'arbitre dans le vestiaire: "Parle français ? Mon cul !" (vidéo)

La rencontre d'hier soir entre le Paris Saint-Germain et Montpellier a été le théâtre de plusieurs altercations. Neymar a notamment été averti pour un chambrage, ce qui n'a pas du tout plu au Brésilien.

Nous sommes en fin de première période. Neymar, victime de fautes à répétition, se décide à chambrer un adversaire avant d'aller tirer un corner. S'en est trop pour l'arbitre, qui va alors adresser un carton jaune à la star brésilienne. Visiblement très énervé, le joueur va alors s'en prendre directement à l'arbitre. "Je joue au football, moi !", lui hurle le joueur.

Mais au repos, Neymar va carrément s'en prendre à tout le corps arbitral. L'échange y est surréaliste, comme on peut le voir sur ces images de Canal +. "Je joue au football et lui il me met un carton jaune", lance le joueur, qui se voit ensuite recadrer par le quatrième arbitre. "Parle français", lui demande-t-il, ce qui n'a pas d'avantage calmé Neymar. "Parle français ? Mon cul !", a répondu le joueur en prenant la direction de son vestiaire.

C'est ensuite sur Instagram que le joueur a (une nouvelle fois) réagi, avec un message explicite. "Je ne fais que jouer au football", a écrit le joueur du PSG. Les images de ces altercations font le tour du monde. Le Paris Saint-Germain s'est largement imposé 5-0. Kylian Mbappé avait lui aussi surpris son monde après sa sortie, ne cachant pas sa déception.



