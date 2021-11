Neymar donne de ses nouvelles après l'horrible tacle dont il a été victime (photo)

Sorti sur une civière durant le match contre Saint-Etienne ce dimanche, Neymar a tenu a adresser un message à ses supporters à travers le monde.

Le Brésilien s'est écoulé en larme après que sa cheville se soit tordue à 90 degrés. Adepte des réseaux sociaux, le numéro 10 du PSG a adressé un message plein d'espoir aux followers de son compte Instagram.

"Malheureusement, ces déboires font partie de la vie d’un athlète. Maintenant, il faut relever la tête et avancer. Je reviendrai meilleur et plus fort", a ainsi déclaré le joueur qui publie des photos de son incident.

La gravité de la blessure de Neymar n'est pas encore connue. Le coach du PSG a annoncé que des tests seront réalisés demain.

Neymar, 29 ans, n'a pas été épargné par les blessures depuis son arrivée au PSG, en 2017, ses deux premières saisons ayant notamment été écourtées à cause de fractures au pied droit.