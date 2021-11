Les nouvelles ne sont pas bonnes: Neymar ne jouera plus en 2021 après sa grosse blessure

Neymar ne devrait plus rejouer avant 2022. C'est ce qu'affirme RMC Sport ce matin, le scan réalisé sur la cheville du Brésilien ayant révélé une grosse entorse. Le temps de traiter cela au mieux, Neymar sera absent au moins six semaines, peut-être plus.

Au total, le Brésilien pourrait donc louper 7 matchs avec son club, dont le duel en Ligue des Champions face au FC Bruges. Victime d'une torsion de la cheville impressionnante, il suscitait l'inquiétude depuis hier. Le verdict ne va pas rassurer les fans parisien.