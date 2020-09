Neymar signe un gros contrat avec une célèbre marque de sport (vidéo)

Neymar, la superstar brésilienne du football, va signer un contrat avec l'équipementier allemand Puma, deux semaines après s'être séparé de Nike, ont avancé vendredi des médias brésiliens.

Neymar a conclu un accord avec l'équipementier allemand Puma, deux semaines après la fin de sa collaboration avec Nike avec qui il était lié depuis ses 13 ans. Le Brésilien a confirmé le contrat avec Puma samedi sur ses réseaux sociaux.

Neymar jouera avec des chaussures de la marque 'King' et marche ainsi sur les traces de Pelé, Cruyff, Eusebio et Maradona. "Je veux faire revivre l'héritage que ces joueurs ont laissé sur le terrain", déclare Neymar. "Ils ont tous joué en Puma et chacun à son tour a créé de la magie avec le 'King'. Et maintenant, au début de la nouvelle saison, je veux que le 'King' règne à nouveau sur le terrain et inspire les générations comme elles l'ont fait avant moi."

Puma a dans son portefeuille la sélection italienne, Antoine Griezmann, Manchester City et l'AC Milan après avoir compté Pelé et Diego Maradona. Mais depuis la retraite sportive d’Usain Bolt, Puma n'a plus dans sa liste d'ambassadeurs des personnalités ayant l'aura planétaire de Neymar.