Neymar vient de doubler Ronaldo: le message GÉNIAL de l'ancienne star brésilienne

Neymar est devenu mardi le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne. Il devance ainsi Ronaldo, mythique attaquant. L'occasion de saluer les performances de la superstar parisienne.

Ronaldo, l'ancienne gloire du football brésilien, vient d'être devancée par Neymar. Le joueur parisien a inscrit un triplé contre le Pérou et est ainsi devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Seleção, devant Ronaldo.

L'occasion était belle pour l'ancien attaquant de saluer celui qui a pris la relève. Et il l'a très bien fait ! "Tu as tout mon respect", commence Ronaldo sur Instagram. "Le ciel est la limite! Envole toi, mon grand! Quelle belle histoire tu es en train d'écrire. Tu es un joueur complet et à chaque fois plus mûr. Je sais à quel point le maillot jaune est lourd à porter, avec la pression en-dehors du terrain qui est parfois plus importante que celle du ballon. Continue à te fier à ton instinct, car ton talent t'appartient et personne ne peut te le voler. Tu as encore beaucoup de records à battre et de marques à laisser. Je suis fier de voir un Brésilien au sommet", a-t-il poursuivi.

Un bel et vibrant hommage qui touchera sans aucun doute Neymar.