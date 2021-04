Du football au... poker: Neymar a déjà un plan pour son après-carrière

Neymar n'est pas encore au bout de sa carrière, mais il pense déjà à la suite. Le Brésilien a fait part de son intention de se professionnaliser dans le poker une fois qu'il aura mis derrière lui son aventure sur les prés.

Neymar n'a peut-être que 29 ans, mais dans sa tête, le joueur commence déjà à penser à ce qu'il fera une fois sa carrière dans le football terminée. Il faut dire que les joueurs de football ont une carrière plus courte que la majorité d'entre nous.

Interrogé par CNews, Neymar a avoué nourrir une passion pour le poker. Et c'est vers ce milieu qu'il se voit bien se diriger à l'avenir. "C’est l’une des choses que j’aime le plus faire. Je me sens très à l’aise et je pense qu’après avoir joué au football, je serai capable de faire des tournois, de voyager pour jouer des tournois auxquels j’ai toujours voulu participer et que je n’ai pas pu faire à cause de mon agenda et ma carrière", a déclaré la star du PSG, intraitable contre le Bayern Münich.

"Je ne sais pas ce qui est pire entre tirer un penalty en finale d’une compétition ou bluffer une main avec un pot énorme", a-t-il ensuite plaisanté. C'est dire comme la piste est sérieuse !