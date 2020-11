Nouveau coup dur à Liverpool: Mohamed Salah testé positif au coronavirus

L'attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah a été testé positif au Covid-19, a annoncé vendredi la Fédération égyptienne de football dans un communiqué. Salah, qui participait au rassemblement des Pharaons lors de cette semaine de rencontres internationales, "ne présente aucun symptôme" et les "autres membres de l'équipe ont été testés négatifs", ajoute la fédération.



L'Egypte doit affronter le Togo à domicile samedi, avant le match retour mardi dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations de football 2021, reprogrammée en 2022. Salah va être placé en isolement, a précisé la fédération.



Pour Liverpool, la série noire se poursuit, même si l'absence de Salah ne devrait normalement pas être trop longue. Selon la BBC, il devrait manquer deux matches de son équipe le 21 novembre face à Leicester en Championnat d'Angleterre et la rencontre de Ligue des champions contre l'Atalanta quatre jours plus tard.



Le champion d'Angleterre est déjà privé pendant plusieurs mois de défenseurs, comme Joe Gomez qui s'est blessé à l'entraînement avec l'équipe d'Angleterre. Le Néerlandais Virgil van Dijk, touché aux ligaments du genou droit mi-octobre, et le Brésilien Fabinho, sur la touche depuis fin octobre, sont également indisponibles.



Liverpool occupe actuellement la 3e place du Championnat d'Angleterre, à un point du leader, Leicester. Salah, 28 ans, a déjà inscrit huit buts pour les Reds en championnat cette saison. Il a terminé meilleur buteur de Premier League en 2017-18 et 2018-19 et a toujours dépassé le seuil symbolique des 30 buts par saison depuis son arrivée dans le nord de l'Angleterre en 2017 en provenance de l'AS Rome.