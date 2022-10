Nouveau maillot, crampons dorés, prime: l'énorme cadeau offert à Karim Benzema après son Ballon d'Or (photos)

Karim Benzema est un très beau Ballon d'Or. Le Français, auteur d'une saison phénoménale l'an dernier avec son club du Real Madrid, a remporté le précieux trophée hier soir à Paris, dominant Sadio Mané et Kevin De Bruyne, qui complètent le podium. Mais après le sacre, 'KDB 9', comme on l'appelle, va pouvoir profiter un petit peu.

Parce que ce prix individuel lui permet de bénéficier d'une petite série de cadeaux. Il va d'abord toucher une prime, estimée à 1 million d'euros, selon AS, le tout assorti d'une prolongation de contrat automatique pour une année complémentaire, soit jusqu'en juin 2024. Mais le Real Madrid et ses partenaires vont aller encore plus loin. Benzema portera ainsi dès à présent des chaussures spéciales pour célébrer son Ballon d'Or, lesquelles arborent des couleurs dorées, tandis qu'un maillot en édition limitée est disponible sur la boutique du club espagnol.

La réception de Séville, le 22 octobre, sera l'occasion de le mettre définitivement à l'honneur.