Nouveau malaise à Manchester: Cristiano Ronaldo aurait demandé à son entraîneur d'éjecter un coéquipier

L'ambiance dans le vestiaire de Manchester United ne doit pas être excellente. Depuis quelques semaines, nombreux sont les joueurs à avoir été pointés du doigt pour leurs performances décevantes. Mais c'est surtout Cristiano Ronaldo qui attitre l'attention, le Portugais ayant tout fait pour forcer un transfert, sans jamais y parvenir cet été.

Selon The Athletic, un point de rupture entre le club et le joueur aurait été atteint en février dernier. Déçu par le manque de performance de l'équipe, CR7 aurait mené un groupe de joueurs, avec Paul Pogba, Raphaeël Varane et d'autres cadres, pour aller en réunion avec Ralf Rangnick, l'entraîneur de l'époque. Ils auraient alors échangé leurs idées, et Ronaldo aurait créé un malaise avec deux demandes.

Il aurait ainsi demandé à écarter Harry Maguire du onze de base, tout en insistant sur son envie de jouer avec Edinson Cavani en pointe. Scandalisé, le coach aurait déploré l'attitude du groupe, dont certains membres se seraient excusés dans la foulée.

Ambiance.