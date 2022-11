Nouveau malaise au Qatar: la FIFA interdit un maillot pro droits humains du Danemark

La fédération internationale de football (FIFA) a interdit au Danemark de s'entraîner avec des maillots pro-droits humains lors de la Coupe du monde au Qatar, a annoncé jeudi la fédération danoise.

La fédération internationale a rejeté la demande danoise d'utiliser ces maillots portant le message "Human Rights for All" ("Droits humains pour tous"), a confirmé à l'AFP un porte-parole de la DBU, la fédération danoise de football, qui se veut en pointe de la défense du respect des travailleurs migrants et des droits LGBT au Qatar. Au Qatar, le Danemark jouera également avec des maillots sur lesquels le logo de la DBU et de l'équipementier Hummel seront à peine visibles en signe de protestation contre la situation des droits de l'homme au Qatar.

Le Danemark a été versé dans le groupe D au Qatar avec la France, la Tunisie et l'Australie