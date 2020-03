Nouvelle flambée d'hostilité à l'égard du président d'Hoffenheim: le match Union Berlin-Wolfsburg interrompu à deux reprises (vidéo)

Le match de Championnat d'Allemagne entre l'Union Berlin et Wolfsburg a été interrompu à deux reprises dimanche après le déploiement par des supporters berlinois de banderoles prenant, comme la veille, pour cible le président et propriétaire du club d'Hoffenheim.



L'arbitre a interrompu une première fois la rencontre à la 30e minute de jeu lorsque les supporteurs du club berlinois, réputés pour leur esprit contestataire, ont déployé dans leurs tribunes plusieurs banderoles hostiles à Dietmar Hopp et à la Fédération allemande de football.



Le match a repris, avant d'être de nouveau interrompu juste avant la pause quand une banderole qualifiant Hopp de "fils de p..." et le représentant dans le viseur d'une carabine, a été déployée.





L'arbitre a alors demandé demandé aux deux équipes de regagner les vestiaires et a fait diffuser une annonce prévenant le public qu'une troisième interruption serait synonyme d'arrêt définitif du match.



Christopher Trimmel, le capitaine du club de l'ex-RDA, est alors grimpé sur la grille séparant les tribunes du terrain pour demander aux supporters de son équipe de cesser leurs manifestations.



Le match a repris et s'est déroulé sans autre incident. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 2-2.



La veille, le match entre Hoffenheim et le Bayern Munich avait déjà été interrompu pour des raisons similaires, avec des banderoles déployés par des ultras du géant bavarois, prenant pour cible Hopp.



Les 22 joueurs ont achevé la rencontre, remportée 6-0 par le Bayern, en jouant à la passe à dix dans le rond central.



Co-fondateur du géant de l'informatique SAP, Hopp a permis à Hoffenheim de passer en quelques saisons de la 6e division allemande à l'élite.



Il a doté avec sa fortune personnelle le club d'un stade ultra-moderne, mais il est aussi souvent pris pour cible par les ultras en Bundesliga, où un club ne peut, sauf dérogation, appartenir à une seule personne ou entreprise.



Cette nouvelle flambée d'hostilité à l'égard de Hopp a été déclenchée par une décision de la Fédération allemande de football. La DFB a en effet interdit lors des deux prochaines saisons aux supporters de Dortmund d'assister aux matches de leur équipe dans le stade d'Hoffenheim pour avoir déployé des banderoles anti-Hopp.